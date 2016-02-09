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Коммерческая платформа Koubei, принадлежащая Alibaba, привлекла $1.1 млрд.

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Старый Сегодня, 18:46
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 593
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КП: 0.064
Коммерческая платформа Koubei, принадлежащая Alibaba, привлекла $1.1 млрд.
Alibaba нынче сообщает об очень впечатляющем для их бизнеса квартале, главная изюминка кроется в новостях о новом финансировании. Koubei, дочерняя компания Alibaba, ориентированная на оптимизацию оффлайн-торговли, закрыла в этом месяце раунд финансирования в $1,1 млрд.
Раунд был возглавлен Silver Lake, CDH Investments, Yunfeng Capital и Primavera Capital. Дата завершения раунда не уточняется, известно только, что раунд завершился в январе.
В октябре Wall Street Journal опубликовал заметку о том, что Koubei проводит раунд финансирования, в котором собирается привлечь $1 млрд., но только сейчас эта информация нашла свое подтверждение. Wall Street Journal писал тогда, что оценка Koubei будет около $8 млрд., но пока не удается уточнить так ли это.
Koubei - это совместное детище Alibaba и Ant Financial созданное в 2015 году, как ответвление Alibaba, управляющее сервисом Alipay и другими инициативами в области финансовых технологий. Идея в том, чтобы находить в онлайне новых клиентов для местных ритейлеров, а также предлагать новые возможности торговли для потребителей. Например, помочь сети пиццерий привлечь новых клиентов или помочь продуктовому магазину организовать доставку для клиентов, у которых нет времени его посетить.
На момент создания платформы Alibaba и Ant Financial инвестировали около 3 млрд. юаней (приблизительно $480 млн. на тот момент) в Koubei, но этот раунд принес первые деньги от внешних инвесторов.
Согласно последним данным Alibaba, только через Alipay было потрачено $10.5 млн. на сервис Koubei. Компания сообщает, что разница между кварталами составляет 52 процента, но это не говорит о том, сколько денег Koubei теряет прямо сейчас. Можно с уверенностью поставить последний доллар на то, что сервис прожигает очень много денег, поскольку рынок очень конкурентный. Кроме того, Alibaba может позволить себе спекулировать с этим вопросом и активно диверсифицировать свои источники дохода, чтобы уменьшить зависимость от своих основных услуг электронной коммерции.
Meituan-Dianping - компания образованная в результате многомиллиардного слияния, является самой «крупной рыбой в китайском оффлайн пруду». Год назад она провела раунд финансирования в $3,3 млрд. при оценке в $18 млрд. Тогда в январе 2016 года по утверждению компании на ее долю приходилось 170 млрд. юаней ($25.84 млрд.) общего объема продаж в 2015 году. Компания ежемесячно обслуживала 150 млн. пользователей и обрабатывала около 10 млн. заказов каждый день.
Есть еще Ele.me, который может похвастаться тем, что Alibaba является одним из его инвесторов. Alibaba и Ant Financial - эти двое снова - сделал инвестиции в размере $1,25 млрд. в компанию летом прошлого года, но похоже, что идея для Ele.me работать не против Koubei.
Учитывая уровень конкуренции неудивительно, что Alibaba намерена привлечь в дальнейшем инвестиции. Гигант электронной коммерции заявил, что раунд финансирования “предоставляет Koubei сильную капитальную базу для выполнения своей агрессивной стратегии роста”.
Было множество прецедентов, когда дочерние компании Alibaba привлекали средства от инвесторов. Ant Financial, которому прочат публичность, привлек $ 4,5 млрд. с оценкой в $60 млрд. в прошлом году, в то время как ответвление логистики Cainiao после раунда финансирования, оценивается в $ 7,7 млрд.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/01/24/al...i-1-1-billion/

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