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Nasdaq объявил эксперимент с блокчейн-системой голосования e-voting успешным

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Nasdaq объявил эксперимент с блокчейн-системой голосования e-voting успешным
Биржевой оператор Nasdaq сообщил, что проведенное в прошлом году в Эстонии испытание основанной на технологии блокчейн системы голосования для акционеров компаний оказалось успешным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий доклад компании.

Система e-voting была разработана в партнерстве с эстонской платформой электронного гражданства e-Residency и запущена в 2016 году в качестве эксперимента на Таллиннской Фондовой Бирже Nasdaq.

Как тогда выражали надежду авторы проекта, новая система сделает процедуру голосования акционеров менее сложной и снизит расходы на ее осуществление.

«Технология электронного голосования, возможно, и не является следующим killer app, но это очень практичное и необходимое решение, имеющее много потенциальных областей применения по всему миру, — говорится в докладе. – Эта модель успешно демонстрирует, что блокчейн может быть использован и в других целях, а не только для проведения транзакций».
Для создания аккаунтов для голосования была использована информация, предоставленная платформой e-Residency.

В дальнейших планах Nasdaq – изучение возможности использования технологии в других решениях. Речь идет как о внутренних процессах, так и о сервисах, ориентированных на клиентов.

Запуску системы голосования e-voting в Эстонии предшествовал релиз блокчейн-платформы Linq для рынка частного капитала. Первая сделка тогда была проведена с акциями компании Chain.

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