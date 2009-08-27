Будапешт считает убытки от санкций против России

П.Сиярто, возглавляющий МИД Венгрии, выступил с очередным заявлением о неэффективности антироссийских санкций. По его словам, введенные взаимные ограничения наносят вред экономике как РФ, так и стран ЕС. Так, например, за три последних года Венгрия понесла ущерб в виде неоплаченной выгоды на сумму 6,5 млрд долларов. Учитывая, что общий объем экспорта этой страны составляет 90 млрд долларов в год, такие потери представляются весьма ощутимыми.
Сиярто подчеркнул, что официальный Будапешт ранее неоднократно высказывался за нормализацию отношений между ЕС и РФ. При этом его поддерживал целый ряд других государств. Однако в решающие минуты, когда дело доходило до голосования, Венгрия неизменно оказывалась в одиночестве. Всё же министр выразил надежду, что на предстоящем весеннем саммите Евросоюза здравый смысл возобладает, и санкции будут если не отменены полностью, то, по крайней мере, смягчены.
По материалам rosbalt.ru