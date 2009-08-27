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Будапешт считает убытки от санкций против России

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Старый Сегодня, 18:09
#1
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Будапешт считает убытки от санкций против России


П.Сиярто, возглавляющий МИД Венгрии, выступил с очередным заявлением о неэффективности антироссийских санкций. По его словам, введенные взаимные ограничения наносят вред экономике как РФ, так и стран ЕС. Так, например, за три последних года Венгрия понесла ущерб в виде неоплаченной выгоды на сумму 6,5 млрд долларов. Учитывая, что общий объем экспорта этой страны составляет 90 млрд долларов в год, такие потери представляются весьма ощутимыми.

Сиярто подчеркнул, что официальный Будапешт ранее неоднократно высказывался за нормализацию отношений между ЕС и РФ. При этом его поддерживал целый ряд других государств. Однако в решающие минуты, когда дело доходило до голосования, Венгрия неизменно оказывалась в одиночестве. Всё же министр выразил надежду, что на предстоящем весеннем саммите Евросоюза здравый смысл возобладает, и санкции будут если не отменены полностью, то, по крайней мере, смягчены.

По материалам rosbalt.ru
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