Интервью успешных бизнесменов, о которых действительно интересно почитать и узнать что-то новое. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:51 Сегодня, 18:51 Сегодня, 17:52 #1 duckwithtruck Помощник модератора

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 730 Благодарностей: 258 КП: 0.311 Интервью с владельцем успешного интернет-магазина Bag Republic Данное интервью взято у одного действующего молодого предпринимателя в сфере интернет-бизнеса и онлайн-коммерции. Зовут его Александр Галактионов и он является создателем успешного интернет-магазина мужских сумок Bag Republic и студии по разработке сайтов. О студии мы с ним не разговаривали, а вот про интернет-магазин и про онлайн-коммерцию в целом Александр ответил на мои вопросы и поделился интересной информацией, которую вы прочитаете ниже. Интервью получилось отличное, лично мне очень понравилось.



Перед тем, как приступить к вопросам, я бы хотел от себя сказать, что лично для меня Александр является отличным примером предпринимателя, который ставит перед собой цели и с успехом их достигает. Он не боится трудностей, не боится начинать что-то новое и экспериментировать. Ну а кроме его достойных предпринимательских данных, он еще и отличный собеседник, а также хороший и отзывчивый человек! Ладно, не будем тянуть кота за я…, приступим к вопросам 😉



1. Привет, Александр! Откуда ты (город), сколько тебе лет, как начал заниматься бизнесом и почему именно бизнес, а не работа по найму (если до бизнеса работал где-нибудь, тоже расскажи)?



Привет, Николай. Мне 26 лет, родился в Челябинске. Так как бизнесом я занялся довольно рано, с первых курсов университета, то официально нигде не работал — трудовой книжки у меня нет, иногда из-за этого возникают проблемы (получение кредита, визы и т.д.).

В то время я занимался разработкой сайтов, ремонтом компьютеров, продажей курсов Парабеллума по партнерке.



2. Расскажи о своем бизнесе.



Сейчас основной бизнес, это интернет-магазин сумок Bag Republic. Мы продаем мужские сумки, портфели, саквояжи и дорожные сумки исключительно из натуральной кожи производства Англии и Италии.



3. Это твой первый бизнес?



Нет. Как я уже говорил, я занимался многими вещами. Официально зарегистрировал ИП только на четвертом курсе, когда пошли серьезные клиенты и потребовалось грамотно оформлять сделки. К тому времени осталась только веб-студия, мы с партнерами делали все сами — находили заказы, рисовали дизайн, программировали. Сейчас я в деятельности веб-студии практически не участвую.



В процессе было еще несколько не оправдавших ожидания проектов, которые впоследствии были закрыты. Интернет-журнал, школа маркетинга… Эти проекты дали мне хороший опыт и интересные знакомства.



4. Почему ты выбрал именно онлайн-коммерцию (интернет-магазин)?



Интернет-магазин Bag Republic вылился из веб-студии — я решил сам воспользоваться технологиями и знаниями в интернет-маркетинге, которые мы несколько лет предлагали нашим клиентам. Я был уверен в успешном старте.



Еще было желание выйти в оффлайн, хотя бы частично. Физические товары — это другой уровень бизнеса, в котором нужно совершать иные действия, решать другие задачи. Это интересно.



Интернет-магазин не требует постоянного присутствия. Можно все контролировать удаленно, главное решить вопрос с кадрами, которые будут обрабатывать заказы.



5. Расскажи о том, как ты открывал интернет-магазин пошагово так сказать: как определялся с нишей, как нашел поставщиков, как реализовываешь товар (рекламные инструменты) и т.д..



Ниша сама меня выбрала 🙂 Хотел купить кожаную сумку для ноутбука, но в магазинах города не нашел ничего подходящего, везде лежит китайская продукция по сильно завышенным ценам. Я проанализировал нишу мужских сумок через сервис Wordstat и решил попробовать.



Хотелось стартовать быстро и с минимальными затратами. Как показывает мой опыт, для успешных продаж не требуется никаких дизайнерских изысков — важно лишь донести до покупателя суть предложения, поэтому был выбран бесплатный движок для сайта и базовый дизайн, который шел в комплекте. Мы только убрали лишний функционал, перекрасили пару панелек и внедрили продающие фишки, которые всем известны, но мало кто их использует.



Поставщиков искал в интернете. Вбиваете в Яндексе “купить такой-то товар оптом” и получаете кучу предложений. Изначально я поставил только картинки, товара не было. Настроил Яндекс.Директ, увидел реальный спрос, после этого сделал первую закупку. Запускаться решил в Москве из-за большего спроса.



6. Расскажи о своей схеме работы с поставщиками. Насколько я знаю, ты не закупаешь товар, а его отправляет поставщик напрямую клиенту. Почему выбрал именно эту модель?



Это не совсем так. Ходовые товары мы заранее закупаем к себе на склад, они очень быстро распродаются, а неходовые и различный эксклюзив берем со склада поставщиков по мере поступления заказов. Всегда думал, что поставщики так не работают, оказалось совсем наоборот — вот вам инсайт 🙂



Поставщики ничего клиентам не отправляют, им хватает собственных проблем с доставками, поэтому всей логистикой занимаемся самостоятельно. У нас заключены договора с курьерскими службами. При поступлении заказа вызываем курьера, он едет к поставщику, забирает заказ, везет его в курьерскую службу, а те на следующее утро выдают его другому курьеру для доставки покупателю. Точно такая же схема с собственным складом, только проще — кусочек склада мы арендуем прямо у курьерской службы, поэтому выходит немного дешевле.



7. Какие документы, сертификаты и прочие формальности необходимы для того, чтобы легально и официально открыть интернет-магазин?



Достаточно только зарегистрироваться в качестве ИП или ООО. Если вы принимаете у покупателей наличные, то необходимо еще иметь мобильный кассовый аппарат, либо заключить договор с курьерской службой, которая возьмет этот вопрос на себя.



8. Как организован процесс отчетности в интернет-магазине перед налоговыми органами?



Для отчетности в налоговую обязательно нужно сохранять все оригиналы договоров, актов и накладных. Эти документы могут понадобиться если у работников ФНС возникнут вопросы по вашей деятельности.



Кассовая книга нужна только если есть касса. В нашем случае кассу ведет курьерская служба, поэтому мы ведем только книгу учета доходов и расходов, которая должна быть у каждого индивидуального предпринимателя, а также сдаем декларации с конечной суммой. Книгу учета доходов и расходов и декларации автоматически генерирует сервис онлайн-бухгалтерии.



9. Какими были первоначальные вложения в бизнес?



Нельзя сказать, что благодаря веб-студии я запустился бесплатно. Время даже собственных специалистов стоит денег. Но мне удалось неплохо сэкономить, так как были знания, опыт, четкое понимание задачи и умение грамотно ее поставить.



Запуск сайта обошелся в 10 000 руб., хотя работа над ним не прекращается до сих пор и на текущий момент была затрачена значительно большая сумма, привлекаются сторонние специалисты.



Закупка первой партии товара 15 000 руб. + 2500 руб. доставка.



Бюджет на рекламу составлял 500 руб./день, сейчас эта цифра тоже выросла — нет смысла экономить на рекламе, которая приносит основную часть прибыли.



10. Как быстро ты получил первый заказ и когда окупил все вложения и вышел в плюс?



Правильно настроенный Директ сработал моментально — мы получили 3 заказа в первую же неделю. В ноль вышли почти сразу, но чистую прибыль получили только в конце второго месяца работы.



11. Если не секрет, то сколько в данный момент твой интернет-магазин приносит прибыли или каков его оборот?



Тут нельзя однозначно ответить, ситуация постоянно меняется… В этом году среднемесячная прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым. Но есть месяцы, в которые продажи идут хорошо, а есть — убыточные. В минус мы уходили во время весенних праздников: 8 марта, 9 мая. На конец года у меня стоит цель заработать определенную сумму, ее я называть не буду.



12. Какие рекламные инструменты у тебя работают в данный момент? Какие ты пробовал вообще и какие показывают наибольшую эффективность?



Основные рекламные каналы — Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет, органическая выдача Яндекса, оттуда идут все продажи. Также зарегистрированы в различных платных каталогах и маркетах, но эффект от них очень слабый.



Директ я настраивал самостоятельно, несколько раз переделывал. Недавно переписали большую часть объявлений, запустили А/Б тестинг и ретаргетинг, готовим кампанию для РСЯ. Работа над совершенствованием контекстной рекламы не должна останавливаться, даже идеально настроенная кампания со временем будет терять свою эффективность, потому что в интернете ничего не стоит на месте.



13. С какими трудностями ты сталкивался в процессе реализации идеи и сталкиваешься по сей день?



Самая главная проблема — логистика. Со службами доставки очень сложно работать, их бизнес-процессы абсолютно не гибкие и при малейшем отступлении от схемы у них нет плана “Б”. Единственное решение, которое они предлагают — перенести все на следующий день, начав процесс заново. Такой заказ можно считать потерянным, а за доставку все равно придется заплатить.



Покупатели зачастую не понимают, почему курьер не может приехать минута в минуту к конкретному времени или почему при спонтанном изменении адреса доставки, курьер не может тут же поехать к ним в другой конец Москвы.



Вторая проблема связана с оборотом наличных. Мы предоставляем все самые популярные варианты оплаты, но, не смотря на всю продвинутость Москвы, 100% заказов сейчас проходят с оплатой наличными. Наличные за нас принимает курьерская служба, кассовые чеки пробивают тоже они. Но если покупатель принял товар, а через 5 минут после отъезда курьера решил отказаться (не понравилось), то здесь возникает проблема — курьерская служба не продавец, она не может вернуть принятые 5 минут назад наличные. Мы передать наличные с курьером тоже не можем, это запрещает закон о почтовой связи. Получается, берем наличные, а возвращаем только на карточку, покупателям это не понятно.



14. Если бы у тебя появилась возможность вернуть время назад, ты что-нибудь бы изменил в своем бизнесе, исправил бы какие-нибудь ошибки, жалеешь о чем-нибудь?



Ни о чем не жалею, предприниматель вообще не должен жалеть о своих ошибках — все ошибки дают мне дополнительный опыт. Например, в прошлом году мы принимали заказы вплоть до 28 декабря. Это бесполезно, даже самая дорогая курьерская служба не может обеспечить своевременную доставку перед новогодними праздниками. Заставлять покупателей нервничать совсем не круто, поэтому уже сейчас мы прорабатываем варианты решений этой проблемы.



15. Были люди, которые тебе помогали или помогают по сей день советами, морально или физически?



Среди моих знакомых нет людей, обладающих нужным мне опытом, поэтому все приходится делать самостоятельно. Больше всего меня мотивируют семинары Бизнес-Молодости. Не могу сказать, что я их фанат, даже на группу не подписан, но Петя с Мишей реально заряжают на действия, во многом благодаря им я запустил этот проект.



16. На сколько конкурентная твоя ниша? Советовал бы ты кому-нибудь лезть вообще в онлайн-коммерцию или это тяжелый бизнес и тебе просто повезло?



Там, где есть спрос, всегда есть и конкуренция. Есть крупные конкуренты, которые еще с 90-х торгуют сумками по всей России. Есть хорошо проинвестированные свежие проекты. Возможно, мы тоже будем привлекать инвестиции в развитие, такие предложения иногда к нам поступают.



Не могу сказать, что онлайн-коммерция тяжелый бизнес. Это направление в России сейчас активно развивается, в нем стоит работать, в него стоит инвестировать. Но владельцу нужны знания технологий и интернет-маркетинга, нужно держать руку на пульсе, быть в курсе новинок. Если человек не в состоянии самостоятельно зарегистрировать e-mail, установить счетчик на сайт или разобраться в графиках статистики сайта, то этим видом бизнеса ему заниматься не стоит. Многие клиенты нашей веб-студии годами платили большие деньги seo-компаниям, продвигая в Топ запросы, по которым к ним никто не заходит. Невероятно тяжело уговорить такого клиента вложить деньги, например, в контекстную рекламу, на которую «он сам никогда не нажимает».



17. В чем твое конкурентное преимущество перед другими интернет-магазинами и нужно ли вообще выделяться?



Иногда звонят покупатели и прямым текстом заявляют “Куплю у вас, если дадите скидку больше, чем магазин N”. Мы стараемся не конкурировать в цене, поэтому у меня операторы проинструктированы не поддаваться на такой шантаж и ничего просто так не выдавать.



Нужно делать свою работу максимально качественно: доставлять заказы вовремя, работать только с проверенными товарами, тогда покупатели будут рекомендовать магазин своим знакомым. Не всегда это удается, но мы к этому стремимся.



Преимуществом можно назвать простые условия доставки. У конкурентов огромная простыня текста, в которую нужно внимательно вчитываться, а у нас все помещается в 4 колонки.



Ради предоставления таких условий мы берем на себя многие расходы по доставке, работаем не только с федеральными транспортными компаниями, но и с частными курьерами. Сайт всегда автоматически считает окончательную стоимость заказа со всеми скидками и доплатами. Для современных сайтов это в порядке вещей, но у многих конкурентов почему-то отсутствует.



18. Какой совет начинающему предпринимателю ты мог бы дать?



Перестать читать мотивирующие цитаты в Контакте 🙂

Перестать откладывать дела на завтра. Я сам еще не полностью избавился от этой привычки, но осознанно ей сопротивляюсь.



19. Какие у тебя планы на будущее? Может быть появляются и другие проекты или планируешь расширять существующий бизнес?



Я активно занялся оптовой продажей текстильных изделий из Италии и сейчас у меня тестируется еще одна розничная ниша. Кстати, тестовый сайт запущен на бесплатном конструкторе.



Bag Republic тоже не останется в стороне. Он будет перенесен на платный движок, разработаем новый дизайн, доведем до ума существующий функционал. Уже сейчас я не спеша делаю предварительные наброски технического задания.



20. Какие перспективы в онлайн-коммерции ты видишь сейчас для начинающих предпринимателей? В какую сторону им сейчас можно смотреть?



В любую. Рынок электронной коммерции растет по всем направлениям. Есть ниши, которые уже заняты гигантами — это брендовая одежда, обувь, электроника, книги. Туда без инвестиций не пробиться, а во все остальные ниши можно легко влезть. Запускаете интернет-магазин на бесплатном конструкторе с любым интересным для вас товаром, тестируете его. Все товары продаются, важно только начать.



Подумал, какой может быть самый глупый товар? Первыми в голову пришли матрешки. Загуглил. В выдаче полно магазинов матрешек, есть даже эксклюзивные по 65 000р. за комплект из 3 штук. Значит, на них есть спрос и в эту нишу можно влезть. Запускайтесь!



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источник - http://kakzarabativat.ru/delimsya-op...-bag-republic/ Привет, Николай. Мне 26 лет, родился в Челябинске. Так как бизнесом я занялся довольно рано, с первых курсов университета, то официально нигде не работал — трудовой книжки у меня нет, иногда из-за этого возникают проблемы (получение кредита, визы и т.д.).В то время я занимался разработкой сайтов, ремонтом компьютеров, продажей курсов Парабеллума по партнерке.Сейчас основной бизнес, это интернет-магазин сумок Bag Republic. Мы продаем мужские сумки, портфели, саквояжи и дорожные сумки исключительно из натуральной кожи производства Англии и Италии.Нет. Как я уже говорил, я занимался многими вещами. Официально зарегистрировал ИП только на четвертом курсе, когда пошли серьезные клиенты и потребовалось грамотно оформлять сделки. К тому времени осталась только веб-студия, мы с партнерами делали все сами — находили заказы, рисовали дизайн, программировали. Сейчас я в деятельности веб-студии практически не участвую.В процессе было еще несколько не оправдавших ожидания проектов, которые впоследствии были закрыты. Интернет-журнал, школа маркетинга… Эти проекты дали мне хороший опыт и интересные знакомства.Интернет-магазин Bag Republic вылился из веб-студии — я решил сам воспользоваться технологиями и знаниями в интернет-маркетинге, которые мы несколько лет предлагали нашим клиентам. Я был уверен в успешном старте.Еще было желание выйти в оффлайн, хотя бы частично. Физические товары — это другой уровень бизнеса, в котором нужно совершать иные действия, решать другие задачи. Это интересно.Интернет-магазин не требует постоянного присутствия. Можно все контролировать удаленно, главное решить вопрос с кадрами, которые будут обрабатывать заказы.Ниша сама меня выбрала 🙂 Хотел купить кожаную сумку для ноутбука, но в магазинах города не нашел ничего подходящего, везде лежит китайская продукция по сильно завышенным ценам. Я проанализировал нишу мужских сумок через сервис Wordstat и решил попробовать.Хотелось стартовать быстро и с минимальными затратами. Как показывает мой опыт, для успешных продаж не требуется никаких дизайнерских изысков — важно лишь донести до покупателя суть предложения, поэтому был выбран бесплатный движок для сайта и базовый дизайн, который шел в комплекте. Мы только убрали лишний функционал, перекрасили пару панелек и внедрили продающие фишки, которые всем известны, но мало кто их использует.Поставщиков искал в интернете. Вбиваете в Яндексе “купить такой-то товар оптом” и получаете кучу предложений. Изначально я поставил только картинки, товара не было. Настроил Яндекс.Директ, увидел реальный спрос, после этого сделал первую закупку. Запускаться решил в Москве из-за большего спроса.Это не совсем так. Ходовые товары мы заранее закупаем к себе на склад, они очень быстро распродаются, а неходовые и различный эксклюзив берем со склада поставщиков по мере поступления заказов. Всегда думал, что поставщики так не работают, оказалось совсем наоборот — вот вам инсайт 🙂Поставщики ничего клиентам не отправляют, им хватает собственных проблем с доставками, поэтому всей логистикой занимаемся самостоятельно. У нас заключены договора с курьерскими службами. При поступлении заказа вызываем курьера, он едет к поставщику, забирает заказ, везет его в курьерскую службу, а те на следующее утро выдают его другому курьеру для доставки покупателю. Точно такая же схема с собственным складом, только проще — кусочек склада мы арендуем прямо у курьерской службы, поэтому выходит немного дешевле.Достаточно только зарегистрироваться в качестве ИП или ООО. Если вы принимаете у покупателей наличные, то необходимо еще иметь мобильный кассовый аппарат, либо заключить договор с курьерской службой, которая возьмет этот вопрос на себя.Для отчетности в налоговую обязательно нужно сохранять все оригиналы договоров, актов и накладных. Эти документы могут понадобиться если у работников ФНС возникнут вопросы по вашей деятельности.Кассовая книга нужна только если есть касса. В нашем случае кассу ведет курьерская служба, поэтому мы ведем только книгу учета доходов и расходов, которая должна быть у каждого индивидуального предпринимателя, а также сдаем декларации с конечной суммой. Книгу учета доходов и расходов и декларации автоматически генерирует сервис онлайн-бухгалтерии.Нельзя сказать, что благодаря веб-студии я запустился бесплатно. Время даже собственных специалистов стоит денег. Но мне удалось неплохо сэкономить, так как были знания, опыт, четкое понимание задачи и умение грамотно ее поставить.Запуск сайта обошелся в 10 000 руб., хотя работа над ним не прекращается до сих пор и на текущий момент была затрачена значительно большая сумма, привлекаются сторонние специалисты.Закупка первой партии товара 15 000 руб. + 2500 руб. доставка.Бюджет на рекламу составлял 500 руб./день, сейчас эта цифра тоже выросла — нет смысла экономить на рекламе, которая приносит основную часть прибыли.Правильно настроенный Директ сработал моментально — мы получили 3 заказа в первую же неделю. В ноль вышли почти сразу, но чистую прибыль получили только в конце второго месяца работы.Тут нельзя однозначно ответить, ситуация постоянно меняется… В этом году среднемесячная прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым. Но есть месяцы, в которые продажи идут хорошо, а есть — убыточные. В минус мы уходили во время весенних праздников: 8 марта, 9 мая. На конец года у меня стоит цель заработать определенную сумму, ее я называть не буду.Основные рекламные каналы — Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет, органическая выдача Яндекса, оттуда идут все продажи. Также зарегистрированы в различных платных каталогах и маркетах, но эффект от них очень слабый.Директ я настраивал самостоятельно, несколько раз переделывал. Недавно переписали большую часть объявлений, запустили А/Б тестинг и ретаргетинг, готовим кампанию для РСЯ. Работа над совершенствованием контекстной рекламы не должна останавливаться, даже идеально настроенная кампания со временем будет терять свою эффективность, потому что в интернете ничего не стоит на месте.Самая главная проблема — логистика. Со службами доставки очень сложно работать, их бизнес-процессы абсолютно не гибкие и при малейшем отступлении от схемы у них нет плана “Б”. Единственное решение, которое они предлагают — перенести все на следующий день, начав процесс заново. Такой заказ можно считать потерянным, а за доставку все равно придется заплатить.Покупатели зачастую не понимают, почему курьер не может приехать минута в минуту к конкретному времени или почему при спонтанном изменении адреса доставки, курьер не может тут же поехать к ним в другой конец Москвы.Вторая проблема связана с оборотом наличных. Мы предоставляем все самые популярные варианты оплаты, но, не смотря на всю продвинутость Москвы, 100% заказов сейчас проходят с оплатой наличными. Наличные за нас принимает курьерская служба, кассовые чеки пробивают тоже они. Но если покупатель принял товар, а через 5 минут после отъезда курьера решил отказаться (не понравилось), то здесь возникает проблема — курьерская служба не продавец, она не может вернуть принятые 5 минут назад наличные. Мы передать наличные с курьером тоже не можем, это запрещает закон о почтовой связи. Получается, берем наличные, а возвращаем только на карточку, покупателям это не понятно.Ни о чем не жалею, предприниматель вообще не должен жалеть о своих ошибках — все ошибки дают мне дополнительный опыт. Например, в прошлом году мы принимали заказы вплоть до 28 декабря. Это бесполезно, даже самая дорогая курьерская служба не может обеспечить своевременную доставку перед новогодними праздниками. Заставлять покупателей нервничать совсем не круто, поэтому уже сейчас мы прорабатываем варианты решений этой проблемы.Среди моих знакомых нет людей, обладающих нужным мне опытом, поэтому все приходится делать самостоятельно. Больше всего меня мотивируют семинары Бизнес-Молодости. Не могу сказать, что я их фанат, даже на группу не подписан, но Петя с Мишей реально заряжают на действия, во многом благодаря им я запустил этот проект.Там, где есть спрос, всегда есть и конкуренция. Есть крупные конкуренты, которые еще с 90-х торгуют сумками по всей России. Есть хорошо проинвестированные свежие проекты. Возможно, мы тоже будем привлекать инвестиции в развитие, такие предложения иногда к нам поступают.Не могу сказать, что онлайн-коммерция тяжелый бизнес. Это направление в России сейчас активно развивается, в нем стоит работать, в него стоит инвестировать. Но владельцу нужны знания технологий и интернет-маркетинга, нужно держать руку на пульсе, быть в курсе новинок. Если человек не в состоянии самостоятельно зарегистрировать e-mail, установить счетчик на сайт или разобраться в графиках статистики сайта, то этим видом бизнеса ему заниматься не стоит. Многие клиенты нашей веб-студии годами платили большие деньги seo-компаниям, продвигая в Топ запросы, по которым к ним никто не заходит. Невероятно тяжело уговорить такого клиента вложить деньги, например, в контекстную рекламу, на которую «он сам никогда не нажимает».Иногда звонят покупатели и прямым текстом заявляют “Куплю у вас, если дадите скидку больше, чем магазин N”. Мы стараемся не конкурировать в цене, поэтому у меня операторы проинструктированы не поддаваться на такой шантаж и ничего просто так не выдавать.Нужно делать свою работу максимально качественно: доставлять заказы вовремя, работать только с проверенными товарами, тогда покупатели будут рекомендовать магазин своим знакомым. Не всегда это удается, но мы к этому стремимся.Преимуществом можно назвать простые условия доставки. У конкурентов огромная простыня текста, в которую нужно внимательно вчитываться, а у нас все помещается в 4 колонки.Ради предоставления таких условий мы берем на себя многие расходы по доставке, работаем не только с федеральными транспортными компаниями, но и с частными курьерами. Сайт всегда автоматически считает окончательную стоимость заказа со всеми скидками и доплатами. Для современных сайтов это в порядке вещей, но у многих конкурентов почему-то отсутствует.Перестать читать мотивирующие цитаты в Контакте 🙂Перестать откладывать дела на завтра. Я сам еще не полностью избавился от этой привычки, но осознанно ей сопротивляюсь.Я активно занялся оптовой продажей текстильных изделий из Италии и сейчас у меня тестируется еще одна розничная ниша. Кстати, тестовый сайт запущен на бесплатном конструкторе.Bag Republic тоже не останется в стороне. Он будет перенесен на платный движок, разработаем новый дизайн, доведем до ума существующий функционал. Уже сейчас я не спеша делаю предварительные наброски технического задания.В любую. Рынок электронной коммерции растет по всем направлениям. Есть ниши, которые уже заняты гигантами — это брендовая одежда, обувь, электроника, книги. Туда без инвестиций не пробиться, а во все остальные ниши можно легко влезть. Запускаете интернет-магазин на бесплатном конструкторе с любым интересным для вас товаром, тестируете его. Все товары продаются, важно только начать.Подумал, какой может быть самый глупый товар? Первыми в голову пришли матрешки. Загуглил. В выдаче полно магазинов матрешек, есть даже эксклюзивные по 65 000р. за комплект из 3 штук. Значит, на них есть спрос и в эту нишу можно влезть. Запускайтесь!---------------------

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