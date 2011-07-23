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Как раскрутить паблик "ВКонтакте"
Предлагаю в данной теме поделиться способами раскрутки сообществ и групп "Вконктакте".
На данный момент пришла к выводу, что в моем случае (образовательный паблик) лучше рекламы в ленте тематических сообществ ничего пока лучше нет. Здесь можно получить не только вступивших, но и лайки/перепосты. Иногда это нужнее, чем подписчики. Ну и подписчики тоже появляются с такой рекламы. Причем иногда результаты просто отличные.
Пробовала таргетинг - дорого, очень дорого вышло. Может, просто не знаю, как настраивать? Пробовали вы рекламировать сообщества с помощью таргетинговой рекламы? Какие результаты?
Рекламную запись в ленте тоже рекламировала - тот же таргетинг. Просмотры вроде были, но деньги очень быстро улетели, а результата мало. Хотя думала первоначально, что должно быть лучше, чем в пабликах.
Ну бесплатные варианты я уже не беру в счет. Так как это не очень эффективно, а зачастую просто опасно.
Еще заказываю инвайтинг через Адвего, но не уверена, что идут целевые посетители в сообщество. Потому что, мне кажется, друзья могут вступить в группу, просто чтобы отвязаться или чтобы угодить человеку. И выходов из группы потом много в результате.
Конкурсы не подходят. Это, скорее, для магазинов и разных сервисов. Для чисто информационного паблика трудно представить конкурс, а особенно достойный приз. Ну это в моем случае. Но если у кого-то есть примеры успешных конкурсов, было бы интересно почитать.
Может, еще что-то забыла? Есть ли у вас свои паблики? Какие методы раскрутки используете? Что оказалось более эффективным в плане привлечения подписчиков?