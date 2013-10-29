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В Китае произошел всплеск инвестиций в «золотые» ETF фонды

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В Китае произошел всплеск инвестиций в «золотые» ETF фонды
После инспекции Народным банком Китая биткоин бирж, в Китае произошел всплеск инвестиций в «золотые» ETF фонды
Совсем недавно, инвестиции в китайские «золотые» ETF фонды, резко увеличились. Возобновление интереса объясняется переходом от биткоина к другим альтернативам, после инспекции Народного банка Китая биткоин бирж.

Недавняя инспекция китайских бирж биткоина, проведённая Народным банком Китая (НБК), повлияла на то, что множество инвесторов решили рассмотреть альтернативные варианты для хранения сбережений. Последние несколько дней, рынок Китая наблюдает тенденцию по увеличению объемов инвестиций в «золотые» биржевые фонды (Gold ETFs). Данные свидетельствуют о том, что увеличение притока инвестиций не ограничивается только внутренним рынком.

Биткоин – популярная криптовалюта, более известна как цифровое золото. Цифровая валюта получила название в основном из-за своих особенностей схожих с желтым металлом. Биткон, как и золото считается реальным активом, так как оба они имеют определенную ценность без каких-либо ссылок на какие-либо фиатные валюты.

Китай является одним из ведущих рынков биткоина. С ослаблением юаня, население начало искать альтернативные активы, на которые не так сильно влияет экономическая ситуация в стране. Это и привело к увеличению спроса на биткоин. Автоматизированная биткон торговля, при отсутствии каких-либо торговых сборов, налагаемых платформами, еще больше повысила спрос на эту цифровую валюту.

После инспекции центрального банка, все основные торговые площадки в стране приостановили выдавать кредиты и маржинальную торговлю. Ходят слухи, что эти платформы собираются ввести также дополнительные комиссии. Кроме того, есть предположение, что регулятор введет еще более жесткие меры в ближайшем будущем.

Все эти факторы способствовали тому, что инвесторы начали искать другие варианты, с целью избежать возможного пристального внимания со стороны правительства. Ведущие финансовые издания публикуют данные о массовом притоке средств в эти биржевые фонды. В новостных сводках было сказано о том, что сейчас самый большой приток инвестиций происходит в «золотые» ETF фонды. На прошлой неделе Китай привлек $ 52 млн., и вся сума была направлена в Huaan Yifu Gold ETF (крупнейший китайский биржевой фонд).

Такие же тенденции по вложению средств в «золотые» фонды, наблюдаются во Франкфурте и Лондоне. Кроме того, инвестиции в Huaan Yifu Gold ETF, приходят не только со стороны Китая. По крайней мере, некоторые из инвесторов используя торговую пару CNY / BTC, хотят диверсифицировать свой портфель на фоне надвигающейся неопределенности.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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