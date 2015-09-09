Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ввод/вывод средств, Где выгоднее?

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Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
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Старый Сегодня, 17:19
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
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Ввод/вывод средств, Где выгоднее?
Всем привет.
Создаю тему с целью разобраться в вопросе. Какая платежная система сейчас дает наименьшую потерю на процентах комиссионных и выгодна по курсу обмена.

Сам я сижу на форуме довольно давно, но сильно не заморачивался платежными системами и пользовался наиболее популярной Perfect money.
Скорее всего она одна из наиболее выгодных, но хочется это проверить.

Итак, сейчас в около хайповой теме наиболее популярными являются такие платежки как PM, Payeer, AdvCash.

При переводе денег со своего кошелька в PM система берет 2% комиссии, Payeer берет 1%, АдвКеш не пользовался. Именно эти цифры как будто бы говорят, что Пеером пользоваться выгодно. Но при выводе взглянув на курс обмена на ту же банковскую карту мы сразу теряем порядка 3-4% только на курсе и Пеер уже не выглядит таким выгодным.

Наверняка есть еще какие-то нюансы, которые показывают выгоду той или иной системы.
Очень хотелось бы такие лайфхаки услышать от специалистов. При копеечных оборотах пара процентов туда-сюда может погоды не делает, но когда суммы растут, уже все становится не так однозначно.
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