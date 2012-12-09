Fuse привлек $12 млн, чтобы сделать приложение красивее и продуктивнее
Для конечного потребителя, пользовательский опыт взаимодействия с приложением является, по сути, продуктом. Ничего удивительного, что разработчики приложений вкладывают средства, чтобы улучшать наборы инструментов для своих пользователей. Fuse как раз один из таких примеров. Компания стремится вдвое сократить время разработки сложных приложений. Сегодня она объявила о новом раунде, в ходе которого компания получила $12 млн. от Northzone и Alliance Venture, финансирование предназначено для того чтобы открыть свой набор инструментов для более широкой аудитории.
Основным направлением компании является улучшение взаимодействия между дизайнерами, которые создают UX интерфейсы для приложений и разработчиками, которые реализуют эти разработки в приложениях. Fuse значительно увеличивает синергию от их взаимодействия, что в свою очередь делает создание и развитие родных приложений быстрее и проще.
"Победа в борьбе нынешних приложений сводится к уничтожению UX" -говорит Андерс Лассен, соучредитель и генеральный директор компании Fuse. "Мы слышим громкое и ясное требование со стороны пользователей, которое заключается в осуществлении более быстрого, более эффективного способа создания приложений. Ранний отклик на нашу платформу был чрезвычайно важен для нашей миссии, и то, что это помогло выявить такую заинтересованность со стороны инвесторов, это просто фантастика ".
Платформа Fuse обеспечивает процесс разработки в реальном времени, с возможностью для развертывания приложений на платформах iOS и Android от той же самой кодовой базы. Идея заключается в том, что используя платформу, обновление UI, контента и сведений о развитии программы отражаются в режиме реального времени, что позволяет гораздо быстрее поставить приложения перескакивая звено тестирования.