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Биткойн готов к борьбе за 7 мультимиллиардных рынков

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Биткойн готов к борьбе за 7 мультимиллиардных рынков


Биткойн неоднократно служил инвесторам и трэйдерам, в качестве цифрового золота. Он защищал активы и благосостояние граждан тех стран, которые переживали финансовые потрясения. Однако, по версии Димейстера, следующий этап развития сети — это захват 7 традиционных мультимиллиардных рынков, прежде оперировавших с помощью фиатов, традиционных активов и банковских услуг, среди них: рынок электронных платежей, электронная коммерция, электронные переводы, хедж-фонды, рынок золота и рынок оффшорных депозитов.

Некоторые из обозначенных рынков уже переживают значительные перемены, в связи с появлением биткойна, в силу его отличительной черты — отсутствия посредников.

В особенности, рынок электронных платежей, оцениваемый в 2 трлн долларов и рынок денежных переводов, стоимостью в 514 миллиардов долларов. Уже сейчас можно наблюдать активный рост биткойн-стартапов, активно осваивающих эти сферы.

Что касается рынка денежных переводов: не далее, как на прошлой неделе компания Abra объявила о том, что запускает сервис, в масштабе мировой сети с поддержкой биткойн-переводов.

На рынке денежных переводов, рыночная капитализация Биткойна уже превзошла показатели Western Union, долгое время доминировавшей в этой сфере.

7-миллиардный рынок золота — еще один рынок, за который Биткойн будет бороться. В таких странах, как Индия и Китай, где сделки по экспорту и импорту золота запрещены или ограничены, спрос на Биткойн в дни финансовых неурядиц сильно возрастает.

Источник: Cointelegraph
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Метки
western union, биткоин, китай, платежная система, рынке
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