Фондовая биржа Гонконга хочет усовершенствовать регулирование Блокчейна

Фондовая биржа Гонконга (SEHK) рассматривает блокчейн, так как начала работать над системой транзакций нового поколения.
Об этом заявил исполнительный директор SEHK, Чарльз Ли, когда давал комментарии во время медиа-ланча.
В ответ на вопрос о изменениях в инфраструктуре рынка, Ли сказал, что в дополнение к переоборудованию своих торговых платформ, SEHK также взвешивает варианты модернизации своих пост-торговых систем. Он также наметил план на год, согласно которому бирже нужно будет сократить расходы и уменьшить риск во время операций.
В рамках этого процесса SEHK рассматривает блокчейн для возможного использования.
Ли объяснил участникам ланча:
«В 2016 году мы начали рассматривать роль новых технологий (таких как облачные вычисления и цифровые валюты), как она может влиять на будущее развитие, и в 2017 году мы не перестанем изучать эти процессы, когда мы наметим наш план Новой Генерации».
SEHK с начала октября проводит исследовательские беседы с оператором биржи Nasdaq, о чем сообщила South China Morning Post.
Центральный банк Гонконга также тестировал технологию, об этом упомянулось в официальном издании в ноябре, согласно статье блокчейн «несет в себе огромный потенциал».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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