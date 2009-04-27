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На Московской бирже запустят торговлю сахаром

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На Московской бирже запустят торговлю сахаром
Московская биржа намерена в первом полугодии запустить биржевую торговлю сахаром. Товарным активом выступит белый сахар, заявил представитель департамента товарного рынка биржи Сергей Киселев.


Для обеспечения ликвидности предполагают определить укрупненные базисы поставки (на условиях EXW) - Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа.

В организации сахарных торгов учтен опыт торгов зерном, а также особенности сахарного рынка. В частности, сахарные склады не заинтересованы, в отличие от элеваторов, в длительном хранении товара. Поэтому биржа предложит торги с возможностью оплаты и получения товара в день заключения сделки.

Торги могут проводить на Национальной товарной бирже (входит в группу "Московская биржа"), клиринговой организацией выступит банк "Национальный клиринговый центр".

Как и в торговле зерном, по сахару могут заключать форвардные договоры. В дальнейшем могут запустить фьючерсы и своп-сделки.

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Метки
биржа, инвестиции, новости, торговля, финансовый рынок
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