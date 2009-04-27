Globomen Профессионал

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Страны, где процветает долговое рабство Когда речь заходит о колоссальных долгах домохозяйств, первая страна, которая приходит на ум, - США, однако вовсе не Америка лидирует по количеству населения, пребывающего в долговом рабстве.





Американцы, конечно, не изменяют себе: они набрали автокредитов на сумму $1,14 трлн, студенческих кредитов - на $1,28 трлн, потребительских кредитов и кредитных карт - на $1,12 трлн и, конечно же, ипотеки - на $8,82 трлн.



Очевидно, и это подтверждает статистика, многие из этих кредитов обслуживаются с трудом или не обслуживаются вообще - взять хотя бы студенческие кредиты, дефолты по которым бьют все мыслимые и немыслимые рекорды.



В США потребительская активность очень сильно влияет на экономику, поэтому власти всеми силами стараются создать возможности для роста кредитования, но и этого им недостаточно. Так, например, одна из ключевых персон в ФРС - Уильям Дадли - буквально на днях призывала американцев занимать больше под залог своих активов, чтобы поддержать экономику и розничные продажи, в частности.





Но, если сравнивать США с другими странами по показателю долг домохозяйств к ВВП, то Штаты, где он находится на отметке 78,8%, занимают лишь 10-ю строчку в этом рейтинге.



Даже более внушительный показатель долгового рабства в Канаде. Известно, что по большей части он построен на рынке недвижимости, хотя в последние годы в отдельных городах он начал сдуваться, например в Ванкувере, где рынок недвижимости был разогрет сильнее остальных.



Отношение долгов домохозяйств к ВВП этой страны составляет 99,8%.





Самое страшное заключается в том, что даже с этой фантастической цифрой Канада находится лишь на 5-й строчке рейтинга.



Еще одна страна, где был надут колоссальный пузырь на рынке недвижимости, - Австралия. В западной части страны есть признаки схлопывания пузыря со всеми вытекающими последствиями, но остальная часть страны пока еще держится. Но суть даже не в этом, а в том, что объем долга домохозяйств к ВВП в Австралии находится на запредельном уровне 123%.





Австралия по цифрам идет совсем рядом с Данией, где показатель находится на уровне 123,6%, но это данные на середину прошлого года, так что точно установить лидера сейчас невозможно.



Ну а номер один в рейтинге, безусловно, Швейцария, где уровень долгового рабства составляет 127,7%. Напомним, что в стране действуют отрицательные процентные ставки, что и порождает еще больший рост домохозяйств.





Также в топ-10 присутствуют Нидерланды, Южная Корея, Норвегия, конечно же, Великобритания и еще Швеция. К слову, на 11-й строчке, сразу после США, идет Португалия с показателем 75,7%.



Вообще, любопытный момент, что наиболее проблемные страны Европы - ее южные представители: Испания, Италия, Португалия - имеют гораздо более низкую долговую нагрузку домохозяйств, чем их северные соседи. Также бросается в глаза тот факт, что страны с самой большой задолженностью домохозяйств по сравнению с ВВП – это страны, в которых местные центробанки установили процентные ставки на очень низких или даже на отрицательных уровнях.



Источник Американцы, конечно, не изменяют себе: они набрали автокредитов на сумму $1,14 трлн, студенческих кредитов - на $1,28 трлн, потребительских кредитов и кредитных карт - на $1,12 трлн и, конечно же, ипотеки - на $8,82 трлн.Очевидно, и это подтверждает статистика, многие из этих кредитов обслуживаются с трудом или не обслуживаются вообще - взять хотя бы студенческие кредиты, дефолты по которым бьют все мыслимые и немыслимые рекорды.В США потребительская активность очень сильно влияет на экономику, поэтому власти всеми силами стараются создать возможности для роста кредитования, но и этого им недостаточно. Так, например, одна из ключевых персон в ФРС - Уильям Дадли - буквально на днях призывала американцев занимать больше под залог своих активов, чтобы поддержать экономику и розничные продажи, в частности.Но, если сравнивать США с другими странами по показателю долг домохозяйств к ВВП, то Штаты, где он находится на отметке 78,8%, занимают лишь 10-ю строчку в этом рейтинге.Даже более внушительный показатель долгового рабства в Канаде. Известно, что по большей части он построен на рынке недвижимости, хотя в последние годы в отдельных городах он начал сдуваться, например в Ванкувере, где рынок недвижимости был разогрет сильнее остальных.Отношение долгов домохозяйств к ВВП этой страны составляет 99,8%.Самое страшное заключается в том, что даже с этой фантастической цифрой Канада находится лишь на 5-й строчке рейтинга.Еще одна страна, где был надут колоссальный пузырь на рынке недвижимости, - Австралия. В западной части страны есть признаки схлопывания пузыря со всеми вытекающими последствиями, но остальная часть страны пока еще держится. Но суть даже не в этом, а в том, что объем долга домохозяйств к ВВП в Австралии находится на запредельном уровне 123%.Австралия по цифрам идет совсем рядом с Данией, где показатель находится на уровне 123,6%, но это данные на середину прошлого года, так что точно установить лидера сейчас невозможно.Ну а номер один в рейтинге, безусловно, Швейцария, где уровень долгового рабства составляет 127,7%. Напомним, что в стране действуют отрицательные процентные ставки, что и порождает еще больший рост домохозяйств.Также в топ-10 присутствуют Нидерланды, Южная Корея, Норвегия, конечно же, Великобритания и еще Швеция. К слову, на 11-й строчке, сразу после США, идет Португалия с показателем 75,7%.Вообще, любопытный момент, что наиболее проблемные страны Европы - ее южные представители: Испания, Италия, Португалия - имеют гораздо более низкую долговую нагрузку домохозяйств, чем их северные соседи. Также бросается в глаза тот факт, что страны с самой большой задолженностью домохозяйств по сравнению с ВВП – это страны, в которых местные центробанки установили процентные ставки на очень низких или даже на отрицательных уровнях.

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