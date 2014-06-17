Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Biter365 LTD - biter365.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 230
Благодарностей: 136
КП: 0.000
Biter365 LTD - biter365.biz
Я не админ и с админом не знаком.

biter365.biz


Легенда:
BITER365 LTD
Компания Biter365 Ltd. начала командой опытных трейдеров в криптовалюта рынках. Компания имеет цель помочь обычным людям получать прибыль в этих непредсказуемых, но очень прибыльных рынках без риска потери, участвующих при торговле на своих собственных.

В отличие от многих других инвестиционных программ, мы не делаем невероятные обещания нереалистично высокие доходы, но вместо того, чтобы предложить разумную и стабильную отдачу, основываясь на том, что наши трейдеры смогли заработать на ежедневной и последовательной основе.
Пусть наша команда поможет вам достичь всех ваших финансовых целей, помогая вам, чтобы максимизировать свое богатство с возвратом ваших инвестиций, который выплачивается на ежедневной основе. В Biter365, мы верим в доверии и прозрачности. Наше обещание Вам предложить высокостабильный программу, которая предложит гарантированный возврат на долгосрочную перспективу. В то время как обеспечивая исключительную поддержку клиентов и безопасную, надежную среду для защиты ваших средств.

Инвестиционные планы:

Деп включен в выплаты
10% в час на 11 часов - $1-$10000
5% в час на 24 часа - $100-$25000
25% в час на 5 часов - $2500-$50000
10% в час на 11 часов - $1-$10000

Возврат депозита после срока инвестирования
800% после 10 дней - 1-$75000
2000% после 25 дней - 10-$100000

Платежные системы: PerfectMoney U12461492(biter365.biz) - Верифицирован
Payeer, Bitcoin
Тип выплат: ручные (Funds are usually available within 12 business hours.)
Реферальная система:5%-2%-1%
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
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Мой вклад


Цитата:
12:17 24.01.17 Transfer 161408882 U12461492
biter365.biz Sent Payment 10.00 USD to account U12461492. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to biter365.biz User koreecb.


Данная тема создана исключительно для ознакомления. Я ни в коем случае не призываю Вас к каким-либо действиям и тем более не несу ответственности за сохранность ваших личных денежных средств!
Инвестируйте столько, сколько Вы можете позволить себе потерять!
Не инвестируйте заемные средства!
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koreecb на форуме  
Старый Сегодня, 16:46
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Уже кружок на нём отыграл. Платил инстантом.
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 16:53
#3
Sou
Леди "Pozitive"
Премиум
 
Аватар Sou
 
Имя: Соу
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 13,855
Благодарностей: 25,633
КП: 0.135

награды Волшебный горшочек 


Вот это быстро сработано! Еще, пардон, не успел остыть оригинал, недавно отошедший, а тут уже его полная копия во всей красе.
__________________
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Sou на форуме  
Старый Сегодня, 16:54
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 585
Благодарностей: 55
КП: 0.000
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Да, кружочек пройден отлично. Спасибо, админ!
последние выплаты:
01.24.17 09:56 Account Receive +1.00
Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U124***.
Batch: 161394098. Memo: API Payment. Withdraw to tio from biter365.biz.

01.24.17 09:09 Account Receive +1.00
Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U124***.
Batch: 161388335. Memo: API Payment. Withdraw to tio from biter365.biz.

01.24.17 08:52 Account Receive +7.00
Received Payment 7.00 USD from account U12461492 to account U124***.
Batch: 161386698. Memo: API Payment. Withdraw to tio from biter365.biz.
__________________
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tionio на форуме  
Старый Сегодня, 16:55
#5
 
Возраст: 21
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
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loverira на форуме  
Старый Сегодня, 16:55
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 129
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Цитата:
Сообщение от m7a5 Посмотреть сообщение
Уже кружок на нём отыграл. Платил инстантом.
ты скорее всего круг сделал на его двойнике biter365.COM/, который не так давно скаманул.

а этот .BIZ. дизайн тот же, а маркетинг поменяли
__________________
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Цитата:
Сообщение от smile007 Посмотреть сообщение
ты скорее всего круг сделал на его двойнике biter365.COM/, который не так давно скаманул.

а этот .BIZ. дизайн тот же, а маркетинг поменяли
Да именно на этом.

24.01.17 04:31 Receive Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U12167799. Batch: 161367499. Memo: API Payment. Withdraw to m7a5 from biter365.biz.

24.01.17 03:06 Receive Received Payment 2.00 USD from account U12461492 to account U12167799. Batch: 161362981. Memo: API Payment. Withdraw to m7a5 from biter365.biz.

24.01.17 01:27 Receive Received Payment 2.00 USD from account U12461492 to account U12167799. Batch: 161358485. Memo: API Payment. Withdraw to m7a5 from biter365.biz.

23.01.17 23:50 Receive Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U12167799. Batch: 161354840. Memo: API Payment. Withdraw to m7a5 from biter365.biz.

23.01.17 22:03 Receive Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U12167799. Batch: 161347277. Memo: API Payment. Withdraw to m7a5 from biter365.biz.

Он со вчерашнего дня работает
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 17:09
#8
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,238
Благодарностей: 5,466
КП: 0.387
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Цитата:
Сообщение от m7a5 Посмотреть сообщение
Уже кружок на нём отыграл. Платил инстантом.
Все за Вас Рады Только сегодня уже как то сами играйте
Цитата:
Сообщение от Sou Посмотреть сообщение
Вот это быстро сработано! Еще, пардон, не успел остыть оригинал, недавно отошедший, а тут уже его полная копия во всей красе.
Как то так!
__________________
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 17:10
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 151
Благодарностей: 15
КП: 0.000
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Кошель от этого проекта growingbit.com, там моники всего денек выплаты попастили и все.
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 17:20
#10
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,238
Благодарностей: 5,466
КП: 0.387
Re: Biter365 LTD - biter365.biz
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Кошель от этого проекта growingbit.com, там моники всего денек выплаты попастили и все.
Ну раз так то тему можно сносить в другой раздел и расходиться!!!
Быстро однако - нежданчик!
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
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