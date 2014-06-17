Biter365 LTD - biter365.biz

Легенда:
BITER365 LTD
Компания Biter365 Ltd. начала командой опытных трейдеров в криптовалюта рынках. Компания имеет цель помочь обычным людям получать прибыль в этих непредсказуемых, но очень прибыльных рынках без риска потери, участвующих при торговле на своих собственных.
В отличие от многих других инвестиционных программ, мы не делаем невероятные обещания нереалистично высокие доходы, но вместо того, чтобы предложить разумную и стабильную отдачу, основываясь на том, что наши трейдеры смогли заработать на ежедневной и последовательной основе.
Пусть наша команда поможет вам достичь всех ваших финансовых целей, помогая вам, чтобы максимизировать свое богатство с возвратом ваших инвестиций, который выплачивается на ежедневной основе. В Biter365, мы верим в доверии и прозрачности. Наше обещание Вам предложить высокостабильный программу, которая предложит гарантированный возврат на долгосрочную перспективу. В то время как обеспечивая исключительную поддержку клиентов и безопасную, надежную среду для защиты ваших средств.
Инвестиционные планы:
Деп включен в выплаты 10% в час на 11 часов - $1-$10000
5% в час на 24 часа - $100-$25000
25% в час на 5 часов - $2500-$50000
10% в час на 11 часов - $1-$10000
Возврат депозита после срока инвестирования 800% после 10 дней - 1-$75000
2000% после 25 дней - 10-$100000
Платежные системы: PerfectMoney U12461492(biter365.biz) - Верифицирован
Payeer, Bitcoin Тип выплат: ручные (Funds are usually available within 12 business hours.)
Реферальная система:5%-2%-1%
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Посмотреть WHOIS
Проверить SSL
Мой вклад
Цитата:
12:17 24.01.17 Transfer 161408882 U12461492
biter365.biz Sent Payment 10.00 USD to account U12461492. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to biter365.biz User koreecb.
Данная тема создана исключительно для ознакомления. Я ни в коем случае не призываю Вас к каким-либо действиям и тем более не несу ответственности за сохранность ваших личных денежных средств!
Инвестируйте столько, сколько Вы можете позволить себе потерять!
Не инвестируйте заемные средства!
Да, кружочек пройден отлично. Спасибо, админ!
последние выплаты:
01.24.17 09:56 Account Receive +1.00
Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U124***.
Batch: 161394098. Memo: API Payment. Withdraw to tio from biter365.biz.
01.24.17 09:09 Account Receive +1.00
Received Payment 1.00 USD from account U12461492 to account U124***.
Batch: 161388335. Memo: API Payment. Withdraw to tio from biter365.biz.
01.24.17 08:52 Account Receive +7.00
Received Payment 7.00 USD from account U12461492 to account U124***.
Batch: 161386698. Memo: API Payment. Withdraw to tio from biter365.biz.