Концерн Daimler покупает криптовалютную платформу



Германская автомобильная корпорация Daimler AG, владелец нескольких автомобильных брендов, включая Mercedes-Benz, приобрела компанию PayCash Europe SA (Люксембург) – платформу цифровых платежей, с возможностью оплаты биткойнами товаров и услуг.



Это приобретение – логичный шаг в общей стратегии корпорации, которая уделяет самое серьезное внимание системам цифровых платежей. В пресс-релизе компании говорится о разработке собственной платформы электронных платежей, под названием «Mercedes pay». Новой функцией платформы станет система мгновенных платежей посредством смартфона.



Компания PayCash Europe SA основана в 2012 году, и целью своей деятельности заявляет:



Создание цифровой платформы мобильных платежей, решений на основе электронных денег и криптовалют, а также ваучеров и программ лояльности практически для любого бизнеса.



Компания имеет лицензию e-Money, выданную в Люксембурге, что позволяет ей работать в области финтеха во всех 28 странах – членах ЕС. В 2014 году Paycash Europe SA заключила партнерское соглашение с биржей Kraken.



Daimler AG называет это приобретение частью «стратегии мобильности и перехода на цифровые технологии», и особо отмечает, что технология PayCash, обладающая признанной в ЕС лицензией на использование электронных платежей, позволит клиентам производить оплату за разнообразные услуги с помощью смартфона.



Клаус Энтенман (Klaus Entenmann), председатель совета директоров Daimler Financial Services AG, сказал:



С «Mercedes pay» наши клиенты после регистрации смогут пользоваться полным спектром услуг Daimler. Центральным элементом платформы станет кошелек eWallet.



Варианты использования



В качестве пилота Daimler намерен интегрировать новое платежное приложение в проекты каршеринга «Car2Go» и «mytaxi». Оба проекта принадлежат Daimler AG и работают в нескольких Европейских странах, составляя конкуренцию Uber.



В дальнейшем, компания планирует использовать электронную платежную систему в операциях по финансированию продаж автомобилей. Во главе этих операций стоит Daimler Financial Services, которая уже профинансировала более 4 миллионов автомобилей.



Несмотря на то, что Daimler нигде специально не указывает на свое намерение продолжать прием криптовалют после преобразования PayCash в Mercedes pay, автопроизводитель постоянно называет PayCash компанией-производителем «решений с использованием криптовалют, таких как Биткойн и электронных денег eWallet», наряду с мобильными платежными сервисами. Поэтому, логичным кажется предположение, что текущие платежные опции останутся в новой системе.



Финтех и автопром



В рамках исследования потенциала цифровых платежей и технологии блокчейна в автомобильной отрасли, автопроизводители и финтех-компании уже не в первый раз заключают партнерские соглашения. Ранее в январе, Honda совместно с Visa анонсировала проект мобильных платежей «не выходя из машины» на уровне Доказательства концепции. Компания Mastercard присоединилась к совместному проекту General Motors с корпоративным облачным блокчейном IBM Watson по разработке мобильной платформы, управляемой голосом, которая обеспечит голосовое управление автомобилем и оплату за услуги. Проект OnStar Go будет запущен в 2017 году.



На январской выставке CES 2017 в Лас-Вегасе Германская энергетическая компания Innogi совместно с швейцарским инвестиционным банком UBS представили совместную разработку e-Wallet – блокчейн-кошелек для автомобилей.



Toyota Financial Services – финансовое подразделение Toyota Motors в середине 2016 года присоединилось к блокчейн-консорциуму R3.



