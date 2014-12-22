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Во Франции выявлены невостребованные вклады на €3,7 млрд

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Старый Сегодня, 16:36
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,594
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КП: 0.048
Во Франции выявлены невостребованные вклады на €3,7 млрд
Во Франции выявлены невостребованные вклады на €3,7 млрд
24.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Французские власти по состоянию на конец 2016 года выявили €3,7 млрд невостребованных банковских вкладов и страховых контрактов, пишет Le Figaro со ссылкой на данные министерства бюджета Франции.

Средства переведены в государственную депозитную кассу CDC и будут ожидать владельцев либо законных наследников.

В соответствием с законом, вступившим в силу в 2016 году, невостребованными на территории Франции считаются вклады, операции по которым не фиксируются в течение 10 лет, а также спустя три года после смерти владельца вклада. Невостребованные средства поступают в собственность государства спустя 30 лет.



Источник - RNS
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Старый Сегодня, 16:43
#2
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
КП: 0.000
Re: Во Франции выявлены невостребованные вклады на €3,7 млрд
Сбербанк, если такое сделает, тоже сумма не меньше будет, у многих были сберегательные книжки которые потеряли или выбросили за ненадобностью с копейками на счетах ))
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