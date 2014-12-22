|
Во Франции выявлены невостребованные вклады на €3,7 млрд
Во Франции выявлены невостребованные вклады на €3,7 млрд
24.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Французские власти по состоянию на конец 2016 года выявили €3,7 млрд невостребованных банковских вкладов и страховых контрактов, пишет Le Figaro со ссылкой на данные министерства бюджета Франции.
Средства переведены в государственную депозитную кассу CDC и будут ожидать владельцев либо законных наследников.
В соответствием с законом, вступившим в силу в 2016 году, невостребованными на территории Франции считаются вклады, операции по которым не фиксируются в течение 10 лет, а также спустя три года после смерти владельца вклада. Невостребованные средства поступают в собственность государства спустя 30 лет.
Источник - RNS