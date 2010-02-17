Британский школьник отказался продать инвесторам свой стартап за £5.000.000.
Продукт стартапа представляет собой собственную разработку 16-летнего школьника платформу, благодаря которой можно сравнивать цены, что поможет сэкономить деньги.
Автор платформы и основатель стартапа Мохаммед Али считает, что его разработка не имеет аналогов в мире. Пока его разработка работает в тестовом режиме, а полноценная версия сайта, со слов автора, станет доступной в конце текущего месяца.
Разработка школьника уже привлекла интерес со стороны американских инвесторов, которые предложили Мохаммеду за сайт 5.000.000 фунтов стерлингов (~6.229.000 долларов США). Но юный бизнесмен не торопится продавать свою разработку, потому что уверен в том, что со временем он выручит за нее намного больше.
Мохаммед Али впервые заработал 40.000 фунтов стерлингов (~49.832 долларов США) в 12 лет
, когда придумал, разработал и создал видеоигру, которая распространялась по подписке, а также продал бизнес-программу для фондового рынка
.
Также Али рассказал, что обучился программированию у себя в спальне читая соответствующую литературу и просматривая видеоролики на YouTube.
По материалам: http://comments.ua/life/572397-brita...ya-prodat.html