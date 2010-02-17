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Британский школьник отказался продать инвесторам свой стартап за £5.000.000

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Старый Сегодня, 16:35
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,507
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КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Британский школьник отказался продать инвесторам свой стартап за £5.000.000

Британский школьник отказался продать инвесторам свой стартап за £5.000.000.

Продукт стартапа представляет собой собственную разработку 16-летнего школьника платформу, благодаря которой можно сравнивать цены, что поможет сэкономить деньги.

Автор платформы и основатель стартапа Мохаммед Али считает, что его разработка не имеет аналогов в мире. Пока его разработка работает в тестовом режиме, а полноценная версия сайта, со слов автора, станет доступной в конце текущего месяца.

Разработка школьника уже привлекла интерес со стороны американских инвесторов, которые предложили Мохаммеду за сайт 5.000.000 фунтов стерлингов (~6.229.000 долларов США). Но юный бизнесмен не торопится продавать свою разработку, потому что уверен в том, что со временем он выручит за нее намного больше.



Мохаммед Али впервые заработал 40.000 фунтов стерлингов (~49.832 долларов США) в 12 лет, когда придумал, разработал и создал видеоигру, которая распространялась по подписке, а также продал бизнес-программу для фондового рынка.



Также Али рассказал, что обучился программированию у себя в спальне читая соответствующую литературу и просматривая видеоролики на YouTube.

По материалам: http://comments.ua/life/572397-brita...ya-prodat.html

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 16:40
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 650
Благодарностей: 65
КП: 0.077
Re: Британский школьник отказался продать инвесторам свой стартап за £5.000.000
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
платформу, благодаря которой можно сравнивать цены, что поможет сэкономить деньги.
Для каких именно товаров предназначена данная платформа? Я иногда натыкаюсь на подобные сайты где уже сравниваются все доступные цены скажем в магазинах, с адресами и телефонами.
Так что в принципе идея не нова. Странно что за нее дают так много денег.
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Метки
startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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