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Доклад ChinaLedger обозначил вектор развития стандартов индустрии блокчейна

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Доклад ChinaLedger обозначил вектор развития стандартов индустрии блокчейна


ChinaLedger – китайский блокчейновый альянс, управляемый Wanxiang Blockchain Labs, опубликовал свой первый экспертный доклад. Документ освещает вопросы технических характеристик технологии распределенного реестра и видение альянса, касающееся ее развития.
Официальный документ под названием «Экспертный доклад о применении технологии распределенного реестра на китайском рынке капитала» описывает роль, которую альянс ChinaLedger будет играть в развитии и коммерциализации блокчейна в Китае. Альянс будет рассматривать различные ситуации, касающиеся нормативных конфликтов и работать со своими одиннадцатью региональными торговыми биржами с целью создания общенационального стандарта по внедрению технологии распределенного реестра.

ChinaLedger планирует сфокусировать свои усилия на развитии общей базовой платформы – их целью является создание экосистемы, в которой бизнес и лидеры индустрии смогут создавать приложения на базе стандарта технологии распределенного реестра, созданного на общей базовой платформе. Другие консорциумы, такие как R3CEV https://bits.media/news/mark-russino...tolko-nachalo/ планируют развивать совместные блокчейновые проекты, сосредоточенные на взаимодействии их участников.

Экспертный доклад ChinaLedger гласит: «ChinaLedger – не просто альянс, стремящийся поддержать общую базовую платформу со стандартными параметрами и создающий приложения на ее базе. ChinaLedger – альянс, предоставляющий возможность коллективного использования этого ресурса».

В создании стандартного протокола для использования технологии распределенного реестра, ChinaLedger объединит усилия с Комиссией по интернет-безопасности Китая – отраслевым саморегулируемым аппаратом, работающим под наблюдением Комиссии по ценным бумагам Китая, выступающей в качестве советника альянса. Перечисленные государственные органы дадут возможность бизнесу и организациям избежать конфликта с существующей нормативно-правовой базой, как в области финансовых, так и нефинансовых операций.

«С момента основания ChinaLeger, альянс систематически провоцирует дискуссии среди своих членов, касающиеся нормативно-правового регулирования китайского рынка капитала, а также функциональных требований типичных бизнес-сценариев и прогресса в области продвижения технологии распределенного реестра», - отмечается в экспертном докладе.

Акцент на широкое применение технологии

Красной нитью через весь экспертный доклад проходит мысль о том, что технология распределенного реестра может иметь широкое применение. Альянс активно ищет возможности по развитию технологии за пределами традиционной области финансов. В документе выделяются три основные категории, в которых найдет свое применение базовая платформа ChinaLedger: в области капитала, в области активов и в сфере нефинансовых операций.

К области капитала относится применение технологии распределенного реестра в качестве валюты и способа, позволяющего передавать средства в гибкой и масштабируемой сети. ChinaLedger описывает применение технологии в ряде отраслей и рынков, имеющих денежные активы на суммы в триллионы долларов, а также нематериальные активы. Они включают в себя биржевые ценные бумаги, права и долевые права, а также кредиты программ лояльности.

Альянс планирует сосредоточиться на этих областях в работе своей базовой платформы, чтобы максимизировать потенциал технологии распределенного реестра для урегулирования, хранения и работы с акциями, облигациями, фьючерсами, фондами, договорами, обязательствами и другими материальными благами.

Интересной особенностью базового протокола ChinaLedger является наличие двух способов урегулирования данных, из которых бизнес или организации могут выбрать тот, который им больше нравится. Первый вариант заключается в управлении фондами и активами в различных структурах и фондах вне сети, а также активами внутри нее. В этой экосистеме средства перемещаются на «платёжный шлюз» среди своих членов.

Второй вариант позволяет управлять и средствами, и активами внутри сети, давая возможность как переводить средства, так и гасить активы. Это может быть выгодно бизнесу или платформам, которым необходимо одновременно завершать торговлю активами и обработку финансовых документов.

Помимо применения технологии распределенного реестра в области торговли активами и расчета средств, ChinaLedger планирует исследовать и разрабатывать уникальные платформы на базе технологии, которые можно будет внедрять в других областях промышленности Китая.

Для начала ChinaLedger хочет внедриться в рынок капитала, создав «расчетную монету», привязанную к фиатной валюте. Со временем, альянс планирует отделиться от фиатов и работать независимо, осуществляя 100 000 транзакций в секунду и демонстрируя ежедневный объем в 80 000 000 точек ввода данных или транзакций.

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