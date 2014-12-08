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ЦБ заявил об опасности поспешного понижения ключевой ставки

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ЦБ заявил об опасности поспешного понижения ключевой ставки
ЦБ заявил об опасности поспешного понижения ключевой ставки
24.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Излишне поспешное снижение ключевой ставки ЦБ в 2017 году может привести лишь к краткосрочному росту экономики, но при этом возрастут инфляционные ожидания, а вера населения в рубль может пошатнуться, заявил в ходе круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

Российская экономика восстанавливается, а инфляция достигла рекордно низкого уровня, отметил представитель ЦБ.

«Все это действительно открывает пространство для снижения ставок и постепенного смягчения денежно-кредитной политики», — отметил Дмитриев. При этом он подчеркнул «опасность поспешных шагов».

Население может отказаться от сберегательной модели и в то же время потерять веру в рубль, указал Дмитриев.

«Экономика будет расти быстрее, но в целом... мы просто быстрее выйдем на те наши потенциальные уровни, чем можем, а дальше все равно упремся в некоторый "потолок", — предупредил Дмитриев. — При этом цена, которую мы можем заплатить, — это подрыв доверия к Центральному банку, более высокие инфляционные ожидания, и вся проделанная работа может сейчас обесцениться».



Источник - RNS
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