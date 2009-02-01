Конец нулевых комиссий в Китае



Сегодня произошло то, что ожидалось в течение этой недели. Криптовалютные рынки с первых дней года находились в ожидании решения, касающегося комиссий на китайских биржах, которое может существенно повлиять на торговлю биткоином.



Непосредственно за несколько часов перед выходом новости в официальных СМИ, курс биткоина резко упал на 40-50 долларов, позже отыграв более половины потерь.



Нужно отметить, что негативно отреагировали в основном европейские и американские биржи, а также китайские подразделения бирж, работающие с парой BTC/USD, на биржах, работающих с BTC/CNY никаких резких колебаний не было. Вероятно, их трейдеры еще не привыкли платить за каждую совершенную сделку и планируют новые стратегии.



Однако, даже на долларовых криптобиржах падение длилось недолго и сразу же после появления сообщений на биржах начался рост, практически полностью восстановивший утраченные позиции.







В чем же заключаются нововведения:



1. При покупке криптовалюты - комиссия будет взиматься в криптовалюте, при продаже, комиссия будет взиматься в юанях (CNY).



2. Единый размер комиссии составит 0.2% от суммы сделки.



Клиентам, использующим API, рекомендуется внести корректировки в торговые стратегии, учитывая новые условия торговли криптовалютами.



Что это нововведение может означать для всей экосистемы биткоина и криптовалют в целом? Все мы знаем, что китайские биржи генерируют основные объемы торгов в криптовалютах, в частности, в биткоине. Помимо слабеющего юаня, раздутых объемов торгов, существовали еще две причины, которые способствовали постоянному усилению этой тенденции.



Маржинальная торговля, или предоставление кредитного плеча, и отсутствие торговых комиссий - две причины, тесно взаимосвязаные между собой. В первую очередь, маржинальная торговля покрывала издержки и позволяла не взимать плату за транзакции, тем самым позволяя клиентам производить бессчетное количество операций с микроприбылями или убытками, увеличивая во много раз и без того немалые объемы торгов.



Теперь маржинальная торговля запрещена, а введенные комиссии срежут огромный слой мелких спекулянтов-скальпировщиков и дадут нам более реальную картину торговли.



Кроме того, ликвидация маржинальной торговли стабилизирует курс биткоина и нивелирует возможность крупных спекуляций, которые сильно подрывали курс. Последний положительный момент заключается еще и в том, что снята последняя неопределенность от китайских регуляторов, что также сильно давило на курс в последнее время.



Пока, на первый взгляд, данная мера должна принести только положительный эффект, осталось увидеть это в реальном исполнении.



Источник Сегодня произошло то, что ожидалось в течение этой недели. Криптовалютные рынки с первых дней года находились в ожидании решения, касающегося комиссий на китайских биржах, которое может существенно повлиять на торговлю биткоином.Непосредственно за несколько часов перед выходом новости в официальных СМИ, курс биткоина резко упал на 40-50 долларов, позже отыграв более половины потерь.Нужно отметить, что негативно отреагировали в основном европейские и американские биржи, а также китайские подразделения бирж, работающие с парой BTC/USD, на биржах, работающих с BTC/CNY никаких резких колебаний не было. Вероятно, их трейдеры еще не привыкли платить за каждую совершенную сделку и планируют новые стратегии.Однако, даже на долларовых криптобиржах падение длилось недолго и сразу же после появления сообщений на биржах начался рост, практически полностью восстановивший утраченные позиции.В чем же заключаются нововведения:1. При покупке криптовалюты - комиссия будет взиматься в криптовалюте, при продаже, комиссия будет взиматься в юанях (CNY).2. Единый размер комиссии составит 0.2% от суммы сделки.Клиентам, использующим API, рекомендуется внести корректировки в торговые стратегии, учитывая новые условия торговли криптовалютами.Что это нововведение может означать для всей экосистемы биткоина и криптовалют в целом? Все мы знаем, что китайские биржи генерируют основные объемы торгов в криптовалютах, в частности, в биткоине. Помимо слабеющего юаня, раздутых объемов торгов, существовали еще две причины, которые способствовали постоянному усилению этой тенденции.Маржинальная торговля, или предоставление кредитного плеча, и отсутствие торговых комиссий - две причины, тесно взаимосвязаные между собой. В первую очередь, маржинальная торговля покрывала издержки и позволяла не взимать плату за транзакции, тем самым позволяя клиентам производить бессчетное количество операций с микроприбылями или убытками, увеличивая во много раз и без того немалые объемы торгов.Теперь маржинальная торговля запрещена, а введенные комиссии срежут огромный слой мелких спекулянтов-скальпировщиков и дадут нам более реальную картину торговли.Кроме того, ликвидация маржинальной торговли стабилизирует курс биткоина и нивелирует возможность крупных спекуляций, которые сильно подрывали курс. Последний положительный момент заключается еще и в том, что снята последняя неопределенность от китайских регуляторов, что также сильно давило на курс в последнее время.Пока, на первый взгляд, данная мера должна принести только положительный эффект, осталось увидеть это в реальном исполнении.

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