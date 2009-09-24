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Заявления Трампа способствуют росту биткоина

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Заявления Трампа способствуют росту биткоина


По прогнозам финансовых учреждений, среди которых Saxo Bank, при администрации Трампа безопасные активы и цифровые валюты будут процветать. Трамп уже влияет на стоимость биткоина и таких драгоценных металлов, золото и серебро.

В интервью для Wall Street Journal на прошлой неделе, Трамп прокомментировав высокие показатели американского доллара (USD) против китайского юаня, отметил, что быстрый рост стоимости доллара создает сложные условия для работы американских компаний и усложняет для них конкуренцию с китайскими фирмами.

«На данный момент, наши компании не могут конкурировать с ними [китайскими компаниями], потому что наша валюта слишком сильна. И это нас убивает» - заявил Трамп.

Знаменитое заявление Трампа о текущих отношениях между долларом и китайским юанем (CNY) привело к снижению индекса Dollar Index (DXY), который упал на 3%. Напомним, что 3 января 2017 года индекс достиг своего 14-летнего максимума. Хотя Петр Матис, стратег развивающихся рынков Rabobank, утверждал, что коррекция доллара США неизбежна, а взаимосвязь между утверждением Трампа и снижением DXY была совершенно очевидна.

Внезапное снижение стоимости доллара США привело к падению фондовых рынков Азии и Европы. Индекс шанхайской фондовой биржи Composite Index упал примерно на 15 000 пунктов почти сразу после выхода интервью Трампа для WSJ.

Проблемы на фондовых рынках и незначительная неопределенность на мировых финансовых рынках стимулировали спрос на безопасные средства хранения активов, такие как золото и биткоин. После заявления Трампа, цена биткоина выросла почти на $100, увеличившись с $827 до $925.



Неожиданный всплеск цен на биткоин помог цифровой валюте оправиться от предыдущего снижения с рекордно высокого уровня - $1160. Этот максимум был достигнут 3 января, а падение цены было вызвано ложными спекуляциями и преувеличением происходящего на китайском рынке биткоина со стороны СМИ. В то время, несколько крупнейших и наиболее влиятельных СМИ, включая Nikkei, BBC и Fortune ложно изображали отношения между китайскими биржами биткоина и регуляторными органами страны, тем самым создавая серьезные волнения.

Согласно данным, предоставленным Dollar Vigilante, цена на золото за ночь выросла на 1%, таким образом за год рост цены на золото составил 5%.

Европейский биткоин стартап Bitwala опубликовал статью под названием «С президентом Трампом биткоин будет процветать, и не важно, что он будет делать!».

Дата выхода статьи совпала с инаугурацией 45-го президента США 20 января, что было сделано намерено, с целью подчеркнуть положительное отношение администрации Трампа к биткоину. Стартап отметил, что в команду Трампа входят биткоиновые инвесторы, а также активные члены сообщества биткоина. Например, Питер Тиль, один из первых инвесторов компании-поставщика криптовалютных услуг Bitpay и производителя биткоин-компьютеров 21 Inc., работает в администрации Трампа на должности советника.

«Даже если администрация Трампа не будет заниматься биткоином напрямую, она все равно будет влиять на цифровую валюту, хоть и косвенно. Так, Трамп уже успел дестабилизировать некоторые направления международных отношений США,» - рассказывает команда Bitwala.

Saxo Bank - инвестиционный банк с капиталом в несколько миллиардов долларов, практически согласен с прогнозом Bitwala, утверждая, что в 2017 году, цена биткоина может дорасти и до $2 000. В докладе под названием «Вопиющие прогнозы на 2017 год» аналитики Saxo Bank отмечают:

«Если банковская система, а также такие страны, как Россия и Китай, признают биткоин альтернативой доллару и традиционной банковской и платежной системы (пусть пока частичной альтернативой), то в следующем году, биткоин легко сможет утроить свою стоимость и вырасти с нынешних $700 до $2100 и даже выше. Это вполне возможно, так как децентрализованная система блокчейна, невозможность изменения конечной поставки биткоинов, вместе с низкими расходами на совершение транзакции увеличат спрос и признание биткоина во всем мире».

Президент США Дональд Трамп уже начал влиять на цену биткоина своим заявлением об отношениях доллара США и китайского юаня. Аналитики ожидают, что как только Трамп и его администрация полностью переберутся в Белый дом, влияние на стоимость золота и биткоина только усилится.

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