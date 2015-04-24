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Выручка McDonald's за 2016 год выросла на 3%

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Имя: Станислав
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Выручка McDonald's за 2016 год выросла на 3%
Выручка Макдональдс за прошлый год увеличилась на 3%, а именно до $4,686 миллиардов, - сообщил глава компании Стивен Истербрук.
Сумма чистой прибыли на одну акцию за 2016 год увеличилась до 5,44 $, сравнительно с 4,80 $ в 2015 году. Операционная прибыль компании возросла на 8%, а это до $ 7,744 миллиардов. Мировые сопоставимые продажи Макдональдс в 2016 году увеличились на 3,8%
«В течении всего 2016 года компания искала новые идеи для нашего будущего. Мы сконцентрировали свое внимание на поправках в меню, ресторанах и технологии приготовления еды, чтоб улучшить в целом ресторан для наших клиентов. К примеру, теперь мы будем поджаривать булочки для бургеров, дабы сделать их хрустящими», – сообщил глава Макдональдс Стив Истербрук
Напомню, что компанию Макдональдс основали в 1940 году братьями Макдональдами, а в 1948 году Макдональдс впервые в мире определила и показала миру принцип «быстрого питания». Сегодня Макдональдс ежедневно посещают более 69 миллионов человек в 119 странах мира.

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Метки
новости, прибыль, прибыльность, финансы
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