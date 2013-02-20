Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Фонд Цукерберга приобрел научный стартап Meta

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:35
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,505
Благодарностей: 1,411
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Фонд Цукерберга приобрел научный стартап Meta

Марк Цукерберг вместе со своей женой Присциллой Чан через собственный фонд «Инициатива Чан-Цукерберг» купили стартап-компанию - поисковик Meta, который использует технологию искусственного интеллекта для поиска научно-исследовательских работ в области медицины.

Продукт стартапа - поисковик Meta применяет технологию искусственного интеллекта при поиске и обработке огромного объема научно-исследовательских и технологических документов в здравоохранении.

Основатели Meta уверены, что применяемый при поиске искусственный интеллект сможет отфильтровать информационный шум публикуемых ежедневно научных работ с целью отобрать и отсортировать их по актуальности инноваций в здравоохранении.

Сооснователь стартапа Сэм Молинеукс в своем сообщении на странице социальной сети Facebook отметил, что применяемый в стартапе технологический процесс поможет осуществить цель фонда -исцелить от всех болезней к концу текущего столетия.

"Инструменты поисковика могут значительно повысить скорость научного прогресса и приблизит фонд к его цели: осуществить поддержку науки и технологии, которые позволят излечить, предсказать или управлять всеми болезнями к концу текущего столетия. Поисковик даст возможность ученым узнать полезную актуальную информацию из других источников в реал-тайм и оперативно найти нужные документы, которые, возможно, изначально были незамеченными", сказал Чан Цукерберг в своем сообщении.

Фонд «Инициатива Чан-Цукерберг» был создан 01.12.2015г. Его целью является повышение потенциала в людях и содействие в равенстве сферах здравоохранения, образования, научно-исследовательской области и энергетике.

В конце прошлого года фонд заявил, что готов вложить 3.000.000.000 долларов в качестве спонсорской поддержки исследований в здравоохранении на протяжении следующих десятилетий. На начальном этапе первые инвестиционные средства в размере 600.000.000 долларов пойдут на строительство научно-исследовательского центра в Сан-Франциско под названием Biohub.

Фонд «Инициатива Чан-Цукерберг» уже инвестировал средства в ряд стартап-компаний работающих в сфере образования, а вот стартап-компания Meta стала первым приобретением фонда.

По материалам: http://rb.ru/news/zuck-meta

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
инвестирование, инвестиции в стартап, инвестиции в стартапы, стартап, стартапы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фонд Мильнера и Цукерберга запустил конкурс для школьников на $400 тысяч Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 9 13.11.2016 19:56
Управляющая активами Цукерберга компания создала фонд для инвестиций в дата-центры Svetlya4ok Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.09.2016 01:51
Фонд Цукерберга инвестировал в индийский стартап по онлайн-обучению в раунде $50 млн dengov Новости в мире финансов и инвестиций 16 11.09.2016 23:02
Американо-израильский стартап Meta привлекает $50 млн lannna Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.06.2016 16:55
Правительственный научный фонд США выделил 3 млн долларов на исследование криптовалют Aliaksandre Новости криптовалют 0 01.08.2015 01:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Китайский юань вошел в пятерку мировых валют
От Б Д В в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Как стоит и как не стоит зарабатывать деньги в интернете?
От Dimoni4e в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар iljas
ПАММ-счет Emirates:5002555 (Panteon finance)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Ядерную баеголовку
От SW-Invest в разделе «Юмор»
Аватара нет
Возьму 215$ атестат персональный!!!
От Сергей2008 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар upsi
Chrisprofit - www.chrisprofit.com
От upsi в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube