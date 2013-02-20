Фонд Цукерберга приобрел научный стартап Meta

Марк Цукерберг вместе со своей женой Присциллой Чан через собственный фонд «Инициатива Чан-Цукерберг» купили стартап-компанию - поисковик Meta, который использует технологию искусственного интеллекта для поиска научно-исследовательских работ в области медицины.
Продукт стартапа - поисковик Meta применяет технологию искусственного интеллекта при поиске и обработке огромного объема научно-исследовательских и технологических документов в здравоохранении.
Основатели Meta уверены, что применяемый при поиске искусственный интеллект сможет отфильтровать информационный шум публикуемых ежедневно научных работ с целью отобрать и отсортировать их по актуальности инноваций в здравоохранении.
Сооснователь стартапа Сэм Молинеукс в своем сообщении на странице социальной сети Facebook отметил, что применяемый в стартапе технологический процесс поможет осуществить цель фонда -исцелить от всех болезней к концу текущего столетия.
"Инструменты поисковика могут значительно повысить скорость научного прогресса и приблизит фонд к его цели: осуществить поддержку науки и технологии, которые позволят излечить, предсказать или управлять всеми болезнями к концу текущего столетия. Поисковик даст возможность ученым узнать полезную актуальную информацию из других источников в реал-тайм и оперативно найти нужные документы, которые, возможно, изначально были незамеченными", сказал Чан Цукерберг в своем сообщении.
Фонд «Инициатива Чан-Цукерберг» был создан 01.12.2015г. Его целью является повышение потенциала в людях и содействие в равенстве сферах здравоохранения, образования, научно-исследовательской области и энергетике.
В конце прошлого года фонд заявил, что готов вложить 3.000.000.000 долларов в качестве спонсорской поддержки исследований в здравоохранении на протяжении следующих десятилетий. На начальном этапе первые инвестиционные средства в размере 600.000.000 долларов пойдут на строительство научно-исследовательского центра в Сан-Франциско под названием Biohub.
Фонд «Инициатива Чан-Цукерберг» уже инвестировал средства в ряд стартап-компаний работающих в сфере образования, а вот стартап-компания Meta стала первым приобретением фонда.
По материалам: http://rb.ru/news/zuck-meta