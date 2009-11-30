Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Faraday Future обвиняют в невыплате $1,8 млн студии визуализации

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:34
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,231
Благодарностей: 1,739
КП: 0.405

награды Манимейкер 
Faraday Future обвиняют в невыплате $1,8 млн студии визуализации

В сети появилась информация, что Faraday Future якобы не в состоянии заплатить $1,8 млн, студии визуализации. Информация взята из текста судебного иска, поданного в начале этого месяца в суд Лос-Анджелеса.

Компания The Mill Group сообщила, что была нанята Faraday летом 2016 года для создания проморолика, который будет использоваться на презентации нового электрокара созданного Faraday, в январе 2017 года. Запись взята из правового документа опубликованного издательством Jalopnik, на страницах своего сайта.

В заявлении, также указывается, что Faraday подтвердили выплату The Mill Group, на сумму $1855750, до начала сентября 2016 года, с окончательным взаиморасчетов до октября того же года. The Mill Group в полном объеме исполнили обязательства, и передали готовый продукт представителям Faraday, при этом общая сумма оплаты полученная от компании, составила всего $20 тысяч.

Faraday Future не прокомментировала сложившуюся ситуацию, издательству Business Insider.

The Mill Group является одной из последних организаций, составивших судебный иск на компанию Faraday, с требовании оплаты выполненной работы. В последние шесть месяцев частный стартап по производству электрокаров, борется за собственное выживание в условиях денежного кризиса, и соответственно задержек выплаты по обязательствам.

Если в течение следующих нескольких месяцев, Faraday не сможет усилить собственные позиции, найти финансовую помощь, рассчитаться со всеми долгами, то возможно представителям стартапа придется начать процедуру банкротства.

А пока, презентация позволившая компании найти первых покупателей и привлечь внимание знаменитостей, остается не оплаченной. Продолжаем следить за изменениями.

Перевод специально для MMGP.ru

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Лучшие инвест идеи на 2017 год
Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)
Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Tigrenish на форуме  
Ответить
Метки
стартап, судебный иск, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Faraday Future инвестирует $1 млрд в строительство завода по выпуску электромобилей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.01.2016 11:50
Предлагаю услуги по 3d моделированию и визуализации. xkalesnikx Дизайн 3 30.11.2009 18:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Knjaz
one-percent.biz - One Percent
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прогнозы от emfy.org.ua
От emfy в разделе «Прогнозы»
Аватар morg
НБУ не запрещал выдавать валюту в кассах банков!!!
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар mokin35
Эксперты инвестиционных компаний ожидают - роста рынка акций РФ и курса рубля
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Globomen
За час акции банка «Уралсиб» подорожали вдвое
От Globomen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар moskva
Компания Seagate отреагировала на появление майнящего криптовалюту вредоноса
От moskva в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube