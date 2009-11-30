Faraday Future обвиняют в невыплате $1,8 млн студии визуализации

В сети появилась информация, что Faraday Future якобы не в состоянии заплатить $1,8 млн, студии визуализации. Информация взята из текста судебного иска, поданного в начале этого месяца в суд Лос-Анджелеса.
Компания The Mill Group сообщила, что была нанята Faraday летом 2016 года для создания проморолика, который будет использоваться на презентации нового электрокара созданного Faraday, в январе 2017 года. Запись взята из правового документа опубликованного издательством Jalopnik, на страницах своего сайта
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В заявлении, также указывается, что Faraday подтвердили выплату The Mill Group, на сумму $1855750, до начала сентября 2016 года, с окончательным взаиморасчетов до октября того же года. The Mill Group в полном объеме исполнили обязательства, и передали готовый продукт представителям Faraday, при этом общая сумма оплаты полученная от компании, составила всего $20 тысяч.
Faraday Future не прокомментировала сложившуюся ситуацию, издательству Business Insider.
The Mill Group является одной из последних организаций, составивших судебный иск на компанию Faraday, с требовании оплаты выполненной работы. В последние шесть месяцев частный стартап по производству электрокаров, борется за собственное выживание в условиях денежного кризиса, и соответственно задержек выплаты по обязательствам.
Если в течение следующих нескольких месяцев, Faraday не сможет усилить собственные позиции, найти финансовую помощь, рассчитаться со всеми долгами, то возможно представителям стартапа придется начать процедуру банкротства.
А пока, презентация позволившая компании найти первых покупателей и привлечь внимание знаменитостей, остается не оплаченной. Продолжаем следить за изменениями.
Перевод специально для MMGP.ru