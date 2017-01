Tigrenish



Имя: Виталий Пол: Мужской Адрес: Украина Регистрация: 27.09.2011 Сообщений: 4,231 Благодарностей: 1,739 КП: 0.405

награды

Faraday Future обвиняют в невыплате $1,8 млн студии визуализации

В сети появилась информация, что Faraday Future якобы не в состоянии заплатить $1,8 млн, студии визуализации. Информация взята из текста судебного иска, поданного в начале этого месяца в суд Лос-Анджелеса.



Компания The Mill Group сообщила, что была нанята Faraday летом 2016 года для создания проморолика, который будет использоваться на презентации нового электрокара созданного Faraday, в январе 2017 года. Запись взята из правового документа опубликованного издательством Jalopnik, на страницах



В заявлении, также указывается, что Faraday подтвердили выплату The Mill Group, на сумму $1855750, до начала сентября 2016 года, с окончательным взаиморасчетов до октября того же года. The Mill Group в полном объеме исполнили обязательства, и передали готовый продукт представителям Faraday, при этом общая сумма оплаты полученная от компании, составила всего $20 тысяч.



Faraday Future не прокомментировала сложившуюся ситуацию, издательству Business Insider.



The Mill Group является одной из последних организаций, составивших судебный иск на компанию Faraday, с требовании оплаты выполненной работы. В последние шесть месяцев частный стартап по производству электрокаров, борется за собственное выживание в условиях денежного кризиса, и соответственно задержек выплаты по обязательствам.



Если в течение следующих нескольких месяцев, Faraday не сможет усилить собственные позиции, найти финансовую помощь, рассчитаться со всеми долгами, то возможно представителям стартапа придется начать процедуру банкротства.



А пока, презентация позволившая компании найти первых покупателей и привлечь внимание знаменитостей, остается не оплаченной. Продолжаем следить за изменениями.



Перевод специально для MMGP.ru



В сети появилась информация, что Faraday Future якобы не в состоянии заплатить $1,8 млн, студии визуализации. Информация взята из текста судебного иска, поданного в начале этого месяца в суд Лос-Анджелеса.Компания The Mill Group сообщила, что была нанята Faraday летом 2016 года для создания проморолика, который будет использоваться на презентации нового электрокара созданного Faraday, в январе 2017 года. Запись взята из правового документа опубликованного издательством Jalopnik, на страницах своего сайта В заявлении, также указывается, что Faraday подтвердили выплату The Mill Group, на сумму $1855750, до начала сентября 2016 года, с окончательным взаиморасчетов до октября того же года. The Mill Group в полном объеме исполнили обязательства, и передали готовый продукт представителям Faraday, при этом общая сумма оплаты полученная от компании, составила всего $20 тысяч.Faraday Future не прокомментировала сложившуюся ситуацию, издательству Business Insider.The Mill Group является одной из последних организаций, составивших судебный иск на компанию Faraday, с требовании оплаты выполненной работы. В последние шесть месяцев частный стартап по производству электрокаров, борется за собственное выживание в условиях денежного кризиса, и соответственно задержек выплаты по обязательствам.Если в течение следующих нескольких месяцев, Faraday не сможет усилить собственные позиции, найти финансовую помощь, рассчитаться со всеми долгами, то возможно представителям стартапа придется начать процедуру банкротства.А пока, презентация позволившая компании найти первых покупателей и привлечь внимание знаменитостей, остается не оплаченной. Продолжаем следить за изменениями.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

Лучшие инвест идеи на 2017 год

Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)

Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top __________________