Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Фейковый мониторинг на MyFxBook

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:28
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,768
Благодарностей: 3,493
Записей в FX-блоге: 432
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Фейковый мониторинг на MyFxBook
При анализе мониторингов трейдеры и инвесторы чаще всего останавливают свой выбор на MyFxBook, как более надежному из всех.
Но не многие знают, как легко можно подделать мониторинг на этой площадке.

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Предложения в ЛС.
Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 15:37.
tanrad на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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