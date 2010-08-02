Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новости важные на мой взгляд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Социоэкономика, Астрология, Циклический анализ, и немного новостей" - авторский блог пользователя Asal
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:18
#1
Профессионал
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 5,053
Благодарностей: 988
Записей в FX-блоге: 57
КП: 0.174
Новости важные на мой взгляд
Поскольку торговлю внутри дня на новостях еще никто не отменял, будут тут выкладывать важные на мой взгляд события, способные дать возможность как то заработать.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Лучшие инвест идеи на 2017 год
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Asal на форуме  
Старый Сегодня, 15:21
#2
Профессионал
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 5,053
Благодарностей: 988
Записей в FX-блоге: 57
КП: 0.174
Автор темы Re: Новости важные на мой взгляд
Итак начнем. Сегодняшнее по Евро.
Индекс деловой активности в производственном секторе(Германия)(Тут германские новости)
Ожидания 55.5, прошлое 55.6, фактическое 56.5. Что самый высокий показатель за последние 2 года, итого + для Евро.
Индекс деловой активности в секторе услуг / Services PMI
Ожидания 54.6, прошлое 54.3, факт 53.2 итого для Евро минус.
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 55.4, прошлое 55.2, факт 54.7 Итого для Евро минус.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Лучшие инвест идеи на 2017 год
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Последний раз редактировалось Asal; Сегодня в 15:25.
Asal на форуме  
Старый Сегодня, 15:29
#3
Профессионал
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 5,053
Благодарностей: 988
Записей в FX-блоге: 57
КП: 0.174
Автор темы Re: Новости важные на мой взгляд
Сегодняшнее по Евро (Франция)
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 53.4, прошлое 53.5, факт 53.4 Итого 0.
Индекс деловой активности в секторе услуг / Services PMI
Ожидания 53.2 Прошлое 52.9, факт 53.9. Самый высокий показатель за последние 2 года, итого плюс.
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 53.1, прошлое 53.2, факт 53.8 итого сильный плюс. тоже самый высокий показатель за 2 года.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Лучшие инвест идеи на 2017 год
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Asal на форуме  
Старый Сегодня, 15:34
#4
Мастер
 
Аватар Klod
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,460
Благодарностей: 1,385
Записей в FX-блоге: 127
Подписок: 1
КП: 0.189

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Re: Новости важные на мой взгляд
Цитата:
Сообщение от Asal Посмотреть сообщение
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 53.4, прошлое 53.5, факт 53.4 Итого 0.
Это все есть в экономических календарях любой конторы, какой смысл заниматься копипастом?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

торгую ТУТНовости хайп,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Лучшие инвест идеи на 2017 годBestinvestor.ru Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль
Klod на форуме  
Старый Сегодня, 15:42
#5
Профессионал
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 5,053
Благодарностей: 988
Записей в FX-блоге: 57
КП: 0.174
Автор темы Re: Новости важные на мой взгляд
Цитата:
Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
Это все есть в экономических календарях любой конторы, какой смысл заниматься копипастом?
Прямой, мне нужно новости в одном месте за несколько дней у себя собрать, потом выложить график и показать отработали они или нет, и как отработали. Их искать потом на сайтах будет муторно. Индексы это скажем так сильно кратковременное недельное решение.
Иначе я в теме фундаментальный анализ и его критика замучаюсь, что-то доказывать.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Лучшие инвест идеи на 2017 год
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Последний раз редактировалось Asal; Сегодня в 15:46.
Asal на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интрадейные сигналы с опорой на важные новости tanrad Tanrad 18 15.12.2016 19:14
Делаю сайт о реакции котировок на важные новости Legnahar Forex: общий форум 47 03.11.2016 16:44
Новости информационного мира, новости ИТ, хакерские новости Saprano Электронные платежные системы 6 26.05.2016 08:12
SugarSync или Как не потерять важные для Вас данные Sain Софт 0 03.08.2011 15:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Австрийский Raiffeisen установит бесконтактные банкоматы
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
btcadder Что же сайт?
От Leonid77758 в разделе «Биржи криптовалют»
Аватар O.Andru
Путин поручил ФСБ пресекать махинации на валютном рынке
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Artur74
ЦСКА Москва - Олимпиакос (Баскетбол)
От Artur74 в разделе «Спорт-Чат»
Аватар AlexVan
Регионы получат 250 млн на развитие рыбного бизнеса
От AlexVan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
MeLiOner - melioner.com
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube