Новости важные на мой взгляд

Итак начнем. Сегодняшнее по Евро.
Индекс деловой активности в производственном секторе(Германия)(Тут германские новости)
Ожидания 55.5, прошлое 55.6, фактическое 56.5. Что самый высокий показатель за последние 2 года, итого + для Евро.
Индекс деловой активности в секторе услуг / Services PMI
Ожидания 54.6, прошлое 54.3, факт 53.2 итого для Евро минус.
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 55.4, прошлое 55.2, факт 54.7 Итого для Евро минус.
Сегодняшнее по Евро (Франция)
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 53.4, прошлое 53.5, факт 53.4 Итого 0.
Индекс деловой активности в секторе услуг / Services PMI
Ожидания 53.2 Прошлое 52.9, факт 53.9. Самый высокий показатель за последние 2 года, итого плюс.
Композитный индекс PMI / PMI Composite
Ожидания 53.1, прошлое 53.2, факт 53.8 итого сильный плюс. тоже самый высокий показатель за 2 года.
Это все есть в экономических календарях любой конторы, какой смысл заниматься копипастом?
Прямой, мне нужно новости в одном месте за несколько дней у себя собрать, потом выложить график и показать отработали они или нет, и как отработали. Их искать потом на сайтах будет муторно. Индексы это скажем так сильно кратковременное недельное решение.
Иначе я в теме фундаментальный анализ и его критика замучаюсь, что-то доказывать.