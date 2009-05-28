Фундаментальный анализ на финансовых рынка и его критика

Дабы не устраивать словесные баталии в своем вступительном слове, и сделать информацию доступной для поиска и читателей, решил перенести дискуссию сюда. Итак что такое фундаментальный анализ в применении к финансовым рынкам(форекс, биржа и т.д.), это сбор информации о финансовом состоянии компаний(в случае с валютами о состоянии страны использующей валюту) и попытка предсказать цену исходя из этих данных.
То есть грубо говоря, у в экономике все хорошо, в страну наблюдается приток инвестиций, курс валюту растет, в обратном случае падает. Вышли у нас положительные данные о экономическом росте, все прекрасно рубль укрепляется. Я специально беру рубль, чтобы всем читателям из СНГ было понятно.
Ну и как фундаментальный ан@лиз предсказывает вот это вот
Какие у нас такие мега позитивные результаты в экономики Бразилии или России за 2016 год.