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Samsung начинает buyback акций из-за высокого уровня полученной прибыли

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Samsung начинает buyback акций из-за высокого уровня полученной прибыли

Прибыль Samsung Electronics Co. возросла более чем в 2 раза, за последние 3 месяца 2016 года. При это восстановилась репутация на мобильном рынке, это позволило компании запланировать начало обратного выкупа акций(buyback) на сумму в $8 млрд.

Чистая прибыль выросла до отметки в $5,89 млрд в декабрьском квартале, благодаря полученной прибыли от чипов памяти и телевизоров. Такое заявление Южнокорейский бренд разместил сегодня в своем отчете. Рост спроса на экраны для мобильных телефонов и ослабление Корейского вона, также усилить часть бизнеса. По словам представителей, процедура обратного выкупа акций начатая в ноябре прошлого года, будет отменена.

Все это плохо сказывается на репутации компании, которую и так подкосила ситуация с неудачной версии телефона Galaxy Note, седьмой версии. Galaxy Note 7 стало глобальной проблемой: телефон самовоспламенялся и взрывался в руках пользователей, прямо во время разговора или просто находясь в кармане. Это ситуация привела к запрету использования смартфона на борту самолетов. Кроме этого, в сторону Samsung Electronics Co. были выдвинуты обвинения, в причастности компании к импичменту корейского президента. На данный момент, прокуратура ведет расследования по данному факту. Суд отклонил запрос на арест заместителя председателя Ли Джэёна, причастного к ситуации, а также заподозренного во взяточничестве.

Несмотря на возможные политические скандалы и возможное снижение стоимости акций компании, Samsung Electronics Co. продолжает увеличивать прибыль. Так за 2016 год, стоимость акций компании возросла на 43%, и аналитики предрекают увеличение роста еще на 5% в 2017 году.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
акции, отчетность, прибыль
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