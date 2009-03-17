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Как вы управляете чужими деньгами?
В последние годы брокерами стали предлагаться различные варианты ПАММ-сервисов. Далеко не всем трейдерам подходит система управления чужими капиталами. Среднесрочники предпочитают торговать самостоятельно или в ДУ, потому что их счета не вызывают должного интереса у инвесторов. Интрадейщики находят для себя ПАММ-системы с учетом по балансу или по эквити, а также различные системы копирование сделок.
А какие варианты управления инвесторскими средствами подходят именно вам?
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