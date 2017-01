Startinvest Топ Мастер

Имя: Иваныч Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 06.04.2012 Сообщений: 6,078 Благодарностей: 3,013 КП: 0.017

Stillfx - stillfx.net



"Партизан"- без дизайна.



Дата старта Dec 12, 2016 ( взято с сайта )



языки: EN



Описание программы ( Перевод Гугл)



Цитата: Веб - сайт stillfx.net является первым проектом RTIG Ltd компании. Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.

Stillfx.net является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Планы:



Plan 1



0,9% в день на год

$20.00 - $99.00

(основной входит в комплект)



Plan 2



0.95% в день на год

$100.00 - $200.00

(основной входит в комплект)



Plan 3 (VIP)



1.00% в день на год

$1000.00 - $2000.00

(основной входит в комплект)



Начисление по календарным дням.



Принимает: Perfect Money.



Минимальный депозит: $20

Максимум $2000



Выплаты ручные



Реферальная программа два уровня



Цитата: Используйте нашу реферальную программу и зарабатывайте до 5.00% от депозитов рефералов!



5 % - от 10 активных рефералов и более.



Тех.данные



SSL-шифрование

Защита от DDoS

SSL: COMODO на год.

Регистратор: NAMESILO, ООО

Создано: 2016-12-08

Обновлено: 2016-12-08

Истекает: 2017-12-08

NS NS1.QHOSTER.NET NS2.QHOSTER.NET

NS3.QHOSTER.NET NS4.QHOSTER.NET



Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

stillfx.net - Licensed Регистрация в проекте





Мой вклад: от 12 января.



The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11110***->U13434087. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stillfx.net User hello.. Date: 16:44 12.01.17. Batch: 160041270. Я не админ и админа не знаю."Партизан"- без дизайна.Дата старта Dec 12, 2016 ( взято с сайта )языки: EN( Перевод Гугл)Plan 10,9% в день на год$20.00 - $99.00(основной входит в комплект)Plan 20.95% в день на год$100.00 - $200.00(основной входит в комплект)Plan 3 (VIP)1.00% в день на год$1000.00 - $2000.00(основной входит в комплект)Начисление по календарным дням.Принимает: Perfect Money.Минимальный депозит: $20Максимум $2000Выплаты ручные3 % - если у вас от 1 до 9 активных рефералов.5 % - от 10 активных рефералов и более.SSL-шифрованиеЗащита от DDoSSSL: COMODO на год.Регистратор: NAMESILO, ОООСоздано: 2016-12-08Обновлено: 2016-12-08Истекает: 2017-12-08NS NS1.QHOSTER.NET NS2.QHOSTER.NETNS3.QHOSTER.NET NS4.QHOSTER.NETМой вклад: от 12 января.The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11110***->U13434087. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stillfx.net User hello.. Date: 16:44 12.01.17. Batch: 160041270.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

Блог инвестора .Обзоры,Бонусы,Рефбек

GoodHyips.org. Рефбек от 300 %

Продам подпись __________________