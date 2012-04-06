Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Stillfx - stillfx.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:52
#1
Топ Мастер
 
Имя: Иваныч
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6,078
Благодарностей: 3,013
КП: 0.017
Stillfx - stillfx.net
Я не админ и админа не знаю.

"Партизан"- без дизайна.

Дата старта Dec 12, 2016 ( взято с сайта )

языки: EN

Описание программы ( Перевод Гугл)

Цитата:
Веб - сайт stillfx.net является первым проектом RTIG Ltd компании. Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
Stillfx.net является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Планы:

Plan 1

0,9% в день на год
$20.00 - $99.00
(основной входит в комплект)

Plan 2

0.95% в день на год
$100.00 - $200.00
(основной входит в комплект)

Plan 3 (VIP)

1.00% в день на год
$1000.00 - $2000.00
(основной входит в комплект)

Начисление по календарным дням.

Принимает: Perfect Money.

Минимальный депозит: $20
Максимум $2000

Выплаты ручные

Реферальная программа два уровня

Цитата:
Используйте нашу реферальную программу и зарабатывайте до 5.00% от депозитов рефералов!
3 % - если у вас от 1 до 9 активных рефералов.

5 % - от 10 активных рефералов и более.

Тех.данные

SSL-шифрование
Защита от DDoS
SSL: COMODO на год.
Регистратор: NAMESILO, ООО
Создано: 2016-12-08
Обновлено: 2016-12-08
Истекает: 2017-12-08
NS NS1.QHOSTER.NET NS2.QHOSTER.NET
NS3.QHOSTER.NET NS4.QHOSTER.NET

Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
stillfx.net - Licensed
Регистрация в проекте


Мой вклад: от 12 января.

The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11110***->U13434087. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stillfx.net User hello.. Date: 16:44 12.01.17. Batch: 160041270.
__________________
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Startinvest на форуме  
Старый Сегодня, 14:57
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 124
Благодарностей: 16
КП: 0.000
Re: Stillfx - stillfx.net
может через полгода переоденется, а может просто соберет сейчас пару штукарей и все
__________________
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 15:00
#3
Топ Мастер
 
Имя: Иваныч
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6,078
Благодарностей: 3,013
КП: 0.017
Автор темы Re: Stillfx - stillfx.net
Вчерашняя выплата

The amount of 0.45 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13434087->U130***. Memo: API Payment. Withdraw to hello from stillfx.net.. Date: 19:26 23.01.17. Batch: 161334224.
__________________
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Startinvest на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,548
Благодарностей: 11,772
КП: 0.194

награды Нострадамус 
Re: Stillfx - stillfx.net
удалил сам
__________________
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Последний раз редактировалось visokP; Сегодня в 15:22.
visokP на форуме  
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