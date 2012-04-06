Stillfx - stillfx.net

Я не админ и админа не знаю.
"Партизан"- без дизайна.
Дата старта Dec 12, 2016 ( взято с сайта )
языки: EN
Описание программы
( Перевод Гугл)
Планы:
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Веб - сайт stillfx.net является первым проектом RTIG Ltd компании. Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
Stillfx.net является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Plan 1
0,9% в день на год
$20.00 - $99.00
(основной входит в комплект)
Plan 2
0.95% в день на год
$100.00 - $200.00
(основной входит в комплект)
Plan 3 (VIP)
1.00% в день на год
$1000.00 - $2000.00
(основной входит в комплект)
Начисление по календарным дням.
Принимает: Perfect Money.
Минимальный депозит: $20
Максимум $2000
Выплаты ручные
Реферальная программа два уровня
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Используйте нашу реферальную программу и зарабатывайте до 5.00% от депозитов рефералов!
3 % - если у вас от 1 до 9 активных рефералов.
5 % - от 10 активных рефералов и более.
Тех.данные
SSL-шифрование
Защита от DDoS
SSL: COMODO на год.
Регистратор: NAMESILO, ООО
Создано: 2016-12-08
Обновлено: 2016-12-08
Истекает: 2017-12-08
NS NS1.QHOSTER.NET NS2.QHOSTER.NET
NS3.QHOSTER.NET NS4.QHOSTER.NET
Регистрация в проекте
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stillfx.net - Licensed
Мой вклад: от 12 января.
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11110***->U13434087. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stillfx.net User hello.. Date: 16:44 12.01.17. Batch: 160041270.