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Реакция фунта на решение Верховного суда Великобритании

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Реакция фунта на решение Верховного суда Великобритании
Фунт незначительно снизился после оглашения решения Верховного суда Великобритании о том, что для решения вопроса о запуске процедуры выхода страны из ЕС свое согласие должен дать парламент Великобритании, но не потребуется согласие парламента Шотландии, которая выступает категорически против Brexit. Это небольшая победа для правительства, проигравшего апелляцию на принятое ранее решение лондонского

Высокого суда, постановившего, что для запуска процедуры Brexit необходимо одобрение парламента страны. Это означает в целом отсутствие новостей для фунта, поэтому его реакции как таковой нет - валюта уже отыграла падение. Дело в том, что на прошлой неделе премьер-министр страны Тереза Мэй уже объявила, что поставит вопрос о запуске статьи 50 Лиссабонского договора перед английским парламентом.

В своих комментариях правительство выражает разочарование сегодняшним решением высшей судебной инстанции. Надежды правительства на беспроблемный запуск процесса Brexit к концу марта развеялись.

Правительство говорит, что выход страны из блока будет теперь политическим, а не юридическим вопросом. Правительство будет выполнять решение суда, заявил после оглашения вердикта генпрокурор страны Джереми Райт. "Разумеется, правительство разочаровано решением, но мы все подчиняемся закону, так что правительство последует постановлению Верховного суда и сделает все для его имплементации", - сказал Райт журналистам.

Лидер оппозиции заявил о намерении потребовать от правительства предоставление плана действий, где кабинет гарантирует свою ответственность за неудачные переговоры по Brexit. Оппозиция заверяет, что не намерена срывать запуск стать 50. Тем не менее эксперты заявляют, что в случае несогласия законодателей с исполнительной властью последняя распустит парламент, будут назначены новые парламентские выборы, которые можно будет счесть как никий второй референдум по Brexit. В общем и целом дорога у фунта останется ухабистой и высокой волатильности ему похоже не миновать. За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали 8 из 11 верховных судей.

Тереза Мэй должна внести соответствующий законопроект. В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Конечный закон об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.


Источник: Forexpf.Ru
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