OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,825 Благодарностей: 565 КП: 0.113

Как риэлтор через суд, но всё же заставил оплатить свои услуги



Это история о том как две стороны в квартирной сделке решили не оплачивать услуги риэлтора, но тот всё равно переиграл их.



Начало этой истории было положено в Екатеринбурге позапрошлой зимой, где некая гражданка Инна подписала со своим риэлтором договор об оказании услуг в продаже трехкомнатной квартиры и за свои услуги риэлтор запросил 80 000 руб.



Само собой, после этого, риэлтор как положено честно взялся за исполнение своей части работы - разместил объявления о продаже как сети Интернет, так и во всех популярных газетах города и к осени появился покупатель на квартиру.



Далее риэлтор свёл стороны вместе, присутствовал при их совместном осмотре жилья, а также готовил вместе с банком договор купли-продажи, причём по ипотеке. Оставалось провести сделку согласно стандартным процедурам и конечно, получить своё вознаграждение, но тут дело приняло иной оборот.



В ноябре 2015 г. риэлтор направил сторонам извещение, что им нужно явиться в агентство недвижимости в определенный день на подписание договора, но стороны почему-то проигнорировали это приглашение. Риэлтор стал звонить по их телефонам - в ответ тишина.



Чуть позже риэлтор выяснил, что оказывается сделка прошла без его участия и квартира перешла к новым владельцам, причем именно к тем, с кем он ранее и обговаривал условия этой сделки. Впрочем, мужчина решил пока не отчаиваться, а взял и направил г-же Инне Акт приема-передачи по оказанным услугам, ведь по-любому документы на оказание услуг она подписывала именно с ним.



Но г-жа Инна так и не дала никакого ответа на отосланный ей акт и тогда уже риэлтору пришлось обращаться в суд с иском. Мужчина потребовал взыскать с Инны эти 80 тыс. рублей, указанные в договоре, проценты за то что она пользовалась чужими деньгами и траты на подачу иска.



В суде Инна пыталась сначала схитрить, представила суду встречный иск, что мол её в договоре с риэлтором не устроил пункт, который запрещал ей вести самостоятельный поиск покупателя на свою квартиру, а также заключать договор о купле-продаже с другими лицами. Но этот ход в итоге потерпел фиаско и встречный иск суд отклонил, так как подобные ограничения не вступают в противоречие с Гражданским Кодексом РФ. В финале разбирательства суд принял сторону риэлтора и мотивировал это тем, что данный риэлтор выполнил все свои обязанности, что и требовались по договору между ним и Инной и это все и подтверждается совершенной сделкой, ну правда в обход риэлтора.



В итоге Инне по решению суда пришлось выплатить 104 615 руб. - это включая основную сумму гонорара риэлтору в 80 тыс. руб. и плюс остальные судебные расходы. Пожадничать не получилось.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58872889b465f Это история о том как две стороны в квартирной сделке решили не оплачивать услуги риэлтора, но тот всё равно переиграл их.Начало этой истории было положено в Екатеринбурге позапрошлой зимой, где некая гражданка Инна подписала со своим риэлтором договор об оказании услуг в продаже трехкомнатной квартиры и за свои услуги риэлтор запросил 80 000 руб.Само собой, после этого, риэлтор как положено честно взялся за исполнение своей части работы - разместил объявления о продаже как сети Интернет, так и во всех популярных газетах города и к осени появился покупатель на квартиру.Далее риэлтор свёл стороны вместе, присутствовал при их совместном осмотре жилья, а также готовил вместе с банком договор купли-продажи, причём по ипотеке. Оставалось провести сделку согласно стандартным процедурам и конечно, получить своё вознаграждение, но тут дело приняло иной оборот.В ноябре 2015 г. риэлтор направил сторонам извещение, что им нужно явиться в агентство недвижимости в определенный день на подписание договора, но стороны почему-то проигнорировали это приглашение. Риэлтор стал звонить по их телефонам - в ответ тишина.Чуть позже риэлтор выяснил, что оказывается сделка прошла без его участия и квартира перешла к новым владельцам, причем именно к тем, с кем он ранее и обговаривал условия этой сделки. Впрочем, мужчина решил пока не отчаиваться, а взял и направил г-же Инне Акт приема-передачи по оказанным услугам, ведь по-любому документы на оказание услуг она подписывала именно с ним.Но г-жа Инна так и не дала никакого ответа на отосланный ей акт и тогда уже риэлтору пришлось обращаться в суд с иском. Мужчина потребовал взыскать с Инны эти 80 тыс. рублей, указанные в договоре, проценты за то что она пользовалась чужими деньгами и траты на подачу иска.В суде Инна пыталась сначала схитрить, представила суду встречный иск, что мол её в договоре с риэлтором не устроил пункт, который запрещал ей вести самостоятельный поиск покупателя на свою квартиру, а также заключать договор о купле-продаже с другими лицами. Но этот ход в итоге потерпел фиаско и встречный иск суд отклонил, так как подобные ограничения не вступают в противоречие с Гражданским Кодексом РФ. В финале разбирательства суд принял сторону риэлтора и мотивировал это тем, что данный риэлтор выполнил все свои обязанности, что и требовались по договору между ним и Инной и это все и подтверждается совершенной сделкой, ну правда в обход риэлтора.В итоге Инне по решению суда пришлось выплатить 104 615 руб. - это включая основную сумму гонорара риэлтору в 80 тыс. руб. и плюс остальные судебные расходы. Пожадничать не получилось.Специально для mmgp.ru

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