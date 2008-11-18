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PokerStarsCasino - pokerstarscasino.com - онлайн казино

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Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,213
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PokerStarsCasino - pokerstarscasino.com - онлайн казино
PokerStars Casino



Совсем недавно известный покерный бренд PokerStars представил новый продукт для своих пользователей - Pokerstars Casino. Вместе с казино были запущены также букмекерская контора и отдельно онлайн-автоматы под названием "Вегас". Теперь на платформе покер-рума, можно поиграть не только в покер, но и в казино, сделать ставку или крутануть барабан онлайн-слота. По сути PokerStars из покер-рума где собирались только профи и любители покера превратился в платформу с азартными играми. В казино игры можно играть как в покерклиенте, так и на сайте покер-рума.

История компании
Цитата:
Компанию основали уроженцы Израиля, отец и сын Шейнберги. Бета-версия, где можно было играть только на условные деньги, вышла 11 сентября 2001 года, через 3 месяца началась игра на настоящие деньги. Первоначально компания была зарегистрирована в Коста-Рике на имя израильской семьи Шейнбергов[2].

Позже компания перебралась на остров Мэн, законодательство которого ещё больше для неё подходило[3].

В 2004 году аналитики оценивали стоимость «PokerStars» в 2 миллиарда долларов, что делало её одной из крупнейших в отрасли[2]. В 2006 году конгресс США принял поправки к закону об азартных играх, в результате которого некоторые крупные компании вроде «PartyPoker», опасаясь разорения, были вынуждены уйти с американского рынка онлайн-гемблинга, в то время как «PokerStars», изыскав дополнительные резервы, захватил их сегмент и стал лидером отрасли.

В 2009 году её оборот составил 1,4 миллиарда долларов, а прибыль — 500 миллионов.

В декабре 2011 года компании удалось установить рекорд, внесённый в Книгу Гиннесса: в турнире с бай-ином в $1 призовой фонд в $300 000 разыгрывали более 200 тысяч игроков[4].

16 июня 2013 года на PokerStars был установлен новый рекорд по числу участников турнира: на этот раз в турнире с призовым фондом $300 000 удалось достигнуть отметки в 225 тысяч игроков.[5].

17 мая 2016 года пулы игроков PokerStars и Full Tilt были объединены на платформе бренда PokerStars. В результате таких изменений Full Tilt фактически перестал быть независимым покер румом.[6]



Лицензия Штаб квартира компании находится на острове Мэн. Лицензия: "Enterprises Limited, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Лицензия продлена 10 марта 2014 г. Деятельность по организации игр через Интернет осуществляется в соответствии с законодательством о. Мэн."

Бонусы Бонус для новых игроков 100% до$400; для игроков которые уже были ранее зарегистрированы бонус 100% $10 за депозит в 10 или выше. В данный момент проводятся акции "Black Jack VIP prize card" и "Джек-пот миллион долларов". С текущими акциями казино PokerStars можно ознакомиться на соответствующей странице.

Платёжные системы VISA, MasterCard, Neteller, ClickandBuy, Moneybookers, Click2Pay, Paysafe card, ukash, Bank transfer, POLI, WebMoney, UseMyBank, EntroPay, банковский перевод, банковский чек.

Контакты Портал вопросов и ответов, связь через форму на сайте PokerStars Casino.

Игры Блэкджек, Рулетка, Heads-Up Hold’em™ и Swap the Flop, Баккара, Слот-машины, Живое казино, Видеопокер.

Перейти на сайт PokerStars Casino
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