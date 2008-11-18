PokerStarsCasino - pokerstarscasino.com - онлайн казино

PokerStars Casino
Совсем недавно известный покерный бренд PokerStars представил новый продукт для своих пользователей - Pokerstars Casino. Вместе с казино были запущены также букмекерская контора и отдельно онлайн-автоматы под названием "Вегас". Теперь на платформе покер-рума, можно поиграть не только в покер, но и в казино, сделать ставку или крутануть барабан онлайн-слота. По сути PokerStars из покер-рума где собирались только профи и любители покера превратился в платформу с азартными играми. В казино игры можно играть как в покерклиенте, так и на сайте покер-рума.
Лицензия
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Компанию основали уроженцы Израиля, отец и сын Шейнберги. Бета-версия, где можно было играть только на условные деньги, вышла 11 сентября 2001 года, через 3 месяца началась игра на настоящие деньги. Первоначально компания была зарегистрирована в Коста-Рике на имя израильской семьи Шейнбергов[2].
Позже компания перебралась на остров Мэн, законодательство которого ещё больше для неё подходило[3].
В 2004 году аналитики оценивали стоимость «PokerStars» в 2 миллиарда долларов, что делало её одной из крупнейших в отрасли[2]. В 2006 году конгресс США принял поправки к закону об азартных играх, в результате которого некоторые крупные компании вроде «PartyPoker», опасаясь разорения, были вынуждены уйти с американского рынка онлайн-гемблинга, в то время как «PokerStars», изыскав дополнительные резервы, захватил их сегмент и стал лидером отрасли.
В 2009 году её оборот составил 1,4 миллиарда долларов, а прибыль — 500 миллионов.
В декабре 2011 года компании удалось установить рекорд, внесённый в Книгу Гиннесса: в турнире с бай-ином в $1 призовой фонд в $300 000 разыгрывали более 200 тысяч игроков[4].
16 июня 2013 года на PokerStars был установлен новый рекорд по числу участников турнира: на этот раз в турнире с призовым фондом $300 000 удалось достигнуть отметки в 225 тысяч игроков.[5].
17 мая 2016 года пулы игроков PokerStars и Full Tilt были объединены на платформе бренда PokerStars. В результате таких изменений Full Tilt фактически перестал быть независимым покер румом.[6]
Штаб квартира компании находится на острове Мэн
. Лицензия: "Enterprises Limited, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Лицензия продлена 10 марта 2014 г. Деятельность по организации игр через Интернет осуществляется в соответствии с законодательством о. Мэн."
Бонусы
Бонус для новых игроков 100% до$400; для игроков которые уже были ранее зарегистрированы бонус 100% $10 за депозит в 10 или выше. В данный момент проводятся акции "Black Jack VIP prize card" и "Джек-пот миллион долларов". С текущими акциями казино PokerStars можно ознакомиться на соответствующей странице
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Платёжные системы
VISA, MasterCard, Neteller, ClickandBuy, Moneybookers, Click2Pay, Paysafe card, ukash, Bank transfer, POLI, WebMoney, UseMyBank, EntroPay, банковский перевод, банковский чек.
Контакты
Портал вопросов и ответов, связь через форму на сайте
PokerStars Casino.
Игры
Блэкджек, Рулетка, Heads-Up Hold’em
™ и Swap the Flop
, Баккара, Слот-машины, Живое казино, Видеопокер.
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