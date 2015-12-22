Чем поможет информация, взятая с хайп-форумов?

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В современном мире форум являются важным источником информации. Очень часто об открытии новых хайпов становится известно именно на профильных площадках. Также там общаются администраторы и пользователи, делятся советами и мнением о проектах, и об индустрии хайпов в целом.
Опытные инвесторы нередко абсолютно бесплатно делятся своими схемами, пользователи обмениваются опытом. Часто на форумах общаются администраторы, они рассказывают новости о своих проектах, и делятся достижениями.
Чтобы не заблудиться в огромном пространстве форума, стоит придерживаться простых правил:
Всегда начинайте читать самые последние комментарии. Это логично. Часто предыдущая информация может быть уже не актуальной.
Не доверяйте тем проектам, администратор которых постоянно находится на форуме. Если человек постоянно отвечает на письма, когда он работает? Анализируйте поведение тех людей, которым вы собираетесь доверить свои средства!
Часто на форумах пишут пейдпостеры, которые действуют от имени администраторов хайпов. Их информации чаще всего не стоит доверять. Их отзывы и сообщения нередко проплачены администраторами и не являются достоверными. Они получают деньги за количество комментариев, за их содержание, за привлечённых инвесторов в проект. К счастью, администраторы форумов очень быстро находят таких пользователей и блокируют их. Как правило, в таком случае комментарии администраторов являются нейтральными.
Опытные пользователи, обычно, легко и непринужденно делятся своим опытом. Доверяйте тем, кто общается на форуме не первый день, и пользователям с хорошей репутацией.
Также не стоит инвестировать в проект, переходя по ссылке в комментариях. Чаще всего, это реферальная ссылка. Если вы вложите деньги в хайп по реферальной ссылке, процент от них сразу получит тот человек, чья эта ссылка. А значит, это прямая пирамида.
Много положительных отзывов о том или ином хайпе выглядят вполне обнадеживающе. Тем не менее, обратите внимание на негативные комментарии, а также реакции инвесторов на них!
Стоит также скептически относиться к негативным комментариям. Очень часто это работа конкурентов. Таким образом недобросовестные администраторы пытаются выжить с рынка тех, кто им мешает!
Внимательно изучайте доказательства оплаты, представленные на форуме. Очень часто это также работа пейдпостеров. Просто отзывы без доказательств также не заслуживают доверия. Реальными можно считать те отзывы, которые подкреплены деталями транзакций (номером, датой, суммой и т. д.).
В идеале увидеть скриншоты об успешных транзакциях. Надежные хайпы не будут злоупотреблять такой информацией. А пейдпостеры, наоборот, будут максимально рекламировать такие транзакции. Также обращайте внимание на сумму выплаты. Вряд ли серьезный проект будет выплачивать постоянно по 1-2 доллара. Этот факт должен сразу насторожить!