Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Чем поможет информация, взятая с хайп-форумов?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
HyipMe.com - портал для аудитории, которая интересуется инвестициями в HYIP проекты. У нас собраны лучшие наработки по тематике HYIP, бесплатные инструменты и информационные материалы, которые сделают Ваши инвестиции более комфортными и надежными.
При поддержке
HyipMe.com - Проводник для инвестора в HYIP проекты
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:56
#1
Премиум
 
Аватар HyipMe
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Чем поможет информация, взятая с хайп-форумов?
Статья подготовлена для рубрики "Заказывай а мы переведем"

В современном мире форум являются важным источником информации. Очень часто об открытии новых хайпов становится известно именно на профильных площадках. Также там общаются администраторы и пользователи, делятся советами и мнением о проектах, и об индустрии хайпов в целом.

Опытные инвесторы нередко абсолютно бесплатно делятся своими схемами, пользователи обмениваются опытом. Часто на форумах общаются администраторы, они рассказывают новости о своих проектах, и делятся достижениями.

Чтобы не заблудиться в огромном пространстве форума, стоит придерживаться простых правил:
  • Всегда начинайте читать самые последние комментарии. Это логично. Часто предыдущая информация может быть уже не актуальной.
  • Не доверяйте тем проектам, администратор которых постоянно находится на форуме. Если человек постоянно отвечает на письма, когда он работает? Анализируйте поведение тех людей, которым вы собираетесь доверить свои средства!
  • Часто на форумах пишут пейдпостеры, которые действуют от имени администраторов хайпов. Их информации чаще всего не стоит доверять. Их отзывы и сообщения нередко проплачены администраторами и не являются достоверными. Они получают деньги за количество комментариев, за их содержание, за привлечённых инвесторов в проект. К счастью, администраторы форумов очень быстро находят таких пользователей и блокируют их. Как правило, в таком случае комментарии администраторов являются нейтральными.
  • Опытные пользователи, обычно, легко и непринужденно делятся своим опытом. Доверяйте тем, кто общается на форуме не первый день, и пользователям с хорошей репутацией.
  • Также не стоит инвестировать в проект, переходя по ссылке в комментариях. Чаще всего, это реферальная ссылка. Если вы вложите деньги в хайп по реферальной ссылке, процент от них сразу получит тот человек, чья эта ссылка. А значит, это прямая пирамида.
  • Много положительных отзывов о том или ином хайпе выглядят вполне обнадеживающе. Тем не менее, обратите внимание на негативные комментарии, а также реакции инвесторов на них!
  • Стоит также скептически относиться к негативным комментариям. Очень часто это работа конкурентов. Таким образом недобросовестные администраторы пытаются выжить с рынка тех, кто им мешает!
  • Внимательно изучайте доказательства оплаты, представленные на форуме. Очень часто это также работа пейдпостеров. Просто отзывы без доказательств также не заслуживают доверия. Реальными можно считать те отзывы, которые подкреплены деталями транзакций (номером, датой, суммой и т. д.).
  • В идеале увидеть скриншоты об успешных транзакциях. Надежные хайпы не будут злоупотреблять такой информацией. А пейдпостеры, наоборот, будут максимально рекламировать такие транзакции. Также обращайте внимание на сумму выплаты. Вряд ли серьезный проект будет выплачивать постоянно по 1-2 доллара. Этот факт должен сразу насторожить!
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Последний раз редактировалось HyipMe; Сегодня в 13:59.
HyipMe вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрутка хайп проекта. Как раскрутить хайп. Реклама, пиар HYIP aleksansis Маркетинг: общий форум 0 19.12.2016 17:28
Поможет ли информация о клиенте успеху сделке? Max-Payne Вопросы по маркетингу от новичков 1 12.12.2016 16:50
Куплю Базу хайп форумов erohinros Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) 3 23.10.2016 18:04
Экс-сотрудник NASA: Интернет технология взятая у инопланетян Clic Новости в мире финансов и инвестиций 18 02.08.2016 17:01
ХАЙП НЕ ХАЙП, но судя по всему платит и не скамится Дашулька Кудашева Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 22.12.2015 14:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jcane
Чего нужно бояться при инвестировании?
От jcane в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар ttxz
Просрочка по зарплате в России выросла на 21 процент
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар motor4ik
ochered-za-dengami.com - очередь за деньгами
От motor4ik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар zoolegri
Fund4future - www.fund4future.biz
От zoolegri в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Китайская майнинговая биткойн компания Ханаан была продана за $466 млн
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар dddenden
alexasurfing.com - alexasurfing
От dddenden в разделе «Прочие виды заработка»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube