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Фирма Morgan Stanley подняла планку прибыли EA, с игры Battlefield 1, на 3%

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Фирма Morgan Stanley подняла планку прибыли EA, с игры Battlefield 1, на 3%

Одна из наибольших франшиз Electronic Arts, возможно, стала одной из наилучших франшиз компании, и прошедшие праздники превзошли ожидания многих аналитиков.

Финансовая компания с Wall Street - Morgan Stanley, подняла свой прогноз прибыли на 2017 год, компании EA, на 3%. Улучшение ситуации наблюдается благодаря выпуску шутера про первую мировую войну - Battlefield 1, и запуску мобильной игры Star Wars. Battlefield оказалось настолько успешной игрой от EA, что в период новогодних и рождественский праздников, количество проданных копий превзошло все ожидания Morgan Stanely, и перевалило отметку в 15 млн.

Со слова команды аналитиков Morgan Stanley:
Цитата:
"Мы подняли нашу планку количества проданных копий Battlefield, на третий финансовый квартал, с 2,6 млн до 15. Игра стала трендом, что позволило выйти игре на вторую позицию, как самого приобретаемого товара в период новогодних и рождественских праздников."
Из данных компаний The NPD Group и GfK Chart-Track, Battlefield стала самой продаваемой игрой 2016 года. Исторический шутер, стал №2 по количеству продаж в США. Единственным сильным конкурентом, занимающим первую позицию рейтинга, остается шутер Call of Duty: Infinite Warfare, от компании Activision. И все это, несмотря на предварительный анонс игры, при котором число дизлайков под тизером игры на Youtube, в 6 раз превысило количество лайков. Но даже такой исход и второе место Battlefield в рейтинге, для EA является отличным достижением.

Аналитики Morgan Stanley, также сделали предположение, что сверхдоходность игры продлится и весь 2017 год.

Еще одним продуктом EA, является Titanfall 2, которая полностью оправдала ожидания аналитиков, с показателем 4 млн проданных копий.

Перевод специально для MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Tigrenish; Сегодня в 13:55.
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Метки
игры, инвестиции, прибыль, продажи
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