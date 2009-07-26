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Анализ ХАЙПА: поисковые запросы, реклама, спам

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Анализ ХАЙПА: поисковые запросы, реклама, спам
Статья подготовлена для рубрики "Заказывай а мы переведем"

В этой статье мы будем анализировать все, что можно найти по поводу хайпов. А именно, мы будем считать, что полезная информация может быть получена даже из рекламы, необходимо просто грамотно сформулировать поисковый запрос.

Поисковый запрос

С помощью этого вида поиска в вашем браузере вы можете найти много полезной информации о функционировании конкретного хайпа. Попробуйте использовать следующие фразы:
  • в результатах поиска по запросу «названия программы» вы получите общую информацию о конкретном ресурсе;
  • можно ввести название проекта и добавить слова «мошенничество», «обман», «поддержка», и вы сразу увидите, есть ли отрицательная информация о проекте, который вас интересует;
  • «Платежи программы» приведут вас к положительным или отрицательным отзывам о выплатах конкретного хайпа;
  • «Проблемы программы» - список трудностей, которые возникали у инвесторов определенного проекта.
Если вы знаете имя или ник администратора, их также можно ввести в строку поиска. Так вы поймете, как давно они занимаются хайпами, и есть ли у них отрицательная история.

Реклама

Чем больше рекламируется инвестиционный проект, тем больше средств в него было вложено. Естественно, эти средства должны окупаться. Если реклама очень массовая, значит, перспектив для скорого закрытия проекта нет.

Добавление хайпа на мониторинговые сайты – тоже часть рекламной кампании. Речь идет о текстовой или баннерной рекламе. Когда хайп активно рекламируется, это показатель того, что проект еще какое-то время продержится.

Место, где размещена реклама, тоже имеет очень большое значение. Рекламные места в верхней части списка и на домашней странице интернет-ресурсов стоят дороже, чем остальные рекламные площадки.
Когда администратора хайпа снижает расходы на рекламу, проект уже находится на стадии “насыщения” (достигнув максимального количества инвесторов). Значит, пора забирать оттуда свои инвестиции!

Спам

Со спамом все просто. Более или менее серьезный проект никогда не опустится до спама! И никогда не позволит это сделать своим инвесторам. Это может крайне отрицательно сказаться на репутации проекта.
Если вы все-таки столкнулись со спамом, свяжитесь с администратором проекта и посмотрите на его реакцию. Но мы все же советуем держаться подальше от хайпов, участники которых рассылаются спам.
Этот анализ должен упростить для вас проблему инвестиций. Прислушавшись, вы можете избежать потери денег и времени!
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