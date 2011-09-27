Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,106 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банк Goldman Sachs подал встречный иск на индонезийского бизнесмена, в размере $1млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:15
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,229
Благодарностей: 1,739
КП: 0.405

награды Манимейкер 
Банк Goldman Sachs подал встречный иск на индонезийского бизнесмена, в размере $1млрд

Сегодня, представители Goldman Sachs, сообщили о подаче встречного иска в размере $1 млрд, против индонезийского бизнесмена, который пытается взыскать с американского банка ущерб, в связи с проведение "незаконных" сделок с акциями и имуществом фирмы.

Бенни Тджокросапутра, директор индонезийского застройщика, компании PT Hanson International Tbk, подал иск в суд Джакарты на подразделение Goldman Sachs International, еще в сентябре 2016 года.

Тджокросапутра заявляет, что он является владельцем $425 млн акций компании Hanson, которыми торговали Goldman. Общая сумма судебного иска, составляет 15 триллионов рупий($1,1 млрд) в виде компенсации от Goldman Sachs International и полная заморозка счетов банка, как в Индонезии, так и за рубежом.

В своем ответе на подобное судебное заявление, представители Goldman подчеркнули тот факт, что Goldman Sachs International является законным владельцем акций Hanson.

Именно это стало причиной подачи встречного иска, с формулировкой "взыскание ущерба за вред репутации банка и негативного влияния на бизнес от сложившейся ситуации" вызванных действиями Тджокросапутра.

Адвокат директора застройщика, отказалась от комментариев, сославшись на необходимость более подробного изучения встречного иска.

Перевод специально для MMGP.ru

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Лучшие инвест идеи на 2017 год
Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)
Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Tigrenish на форуме  
Ответить
Метки
банк, бизнес, судебный иск, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Британский банк Santander покидает блокчейн-консорциум R3 вслед за Goldman Sachs clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 1 23.11.2016 00:45
Известнейший инвестиционный банк Goldman Sachs решил выдавать потребительские кредиты TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.11.2016 13:31
Goldman Sachs подал патент на использование технологии блокчейн на валютном рынке clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.09.2016 01:03
В Китае обнаружен поддельный банк Goldman Sachs dubrovskyj Новости в банковской сфере и страховании 11 02.09.2015 14:26
Банк Goldman Sachs инвестирует $50 млн в биткойн-стартап Circle Ushakov Новости криптовалют 0 01.05.2015 02:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Aliaksandre
100 банков обратились к Blockchain.info, чтобы интегрировать блокчейн в свою систему
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Alex356
Российский рынок онлайн-продаж вырастет до 1 трлн рублей в 2015 году
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Суд арестовал активы Коломойского по иску "Татнефти"
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ЦБ Китай жёстко ограничит валютных спекулянтов
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mysilver
Система Youmax.ru прекращает принимать Libertyreserve
От mysilver в разделе «Liberty Reserve»
Аватар bondv
Almaz-invest.com - Страховка!
От bondv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube