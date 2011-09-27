Банк Goldman Sachs подал встречный иск на индонезийского бизнесмена, в размере $1млрд

Сегодня, представители Goldman Sachs, сообщили о подаче встречного иска в размере $1 млрд, против индонезийского бизнесмена, который пытается взыскать с американского банка ущерб, в связи с проведение "незаконных" сделок с акциями и имуществом фирмы.
Бенни Тджокросапутра, директор индонезийского застройщика, компании PT Hanson International Tbk, подал иск в суд Джакарты на подразделение Goldman Sachs International, еще в сентябре 2016 года.
Тджокросапутра заявляет, что он является владельцем $425 млн акций компании Hanson, которыми торговали Goldman. Общая сумма судебного иска, составляет 15 триллионов рупий($1,1 млрд) в виде компенсации от Goldman Sachs International и полная заморозка счетов банка, как в Индонезии, так и за рубежом.
В своем ответе на подобное судебное заявление, представители Goldman подчеркнули тот факт, что Goldman Sachs International является законным владельцем акций Hanson.
Именно это стало причиной подачи встречного иска, с формулировкой "взыскание ущерба за вред репутации банка и негативного влияния на бизнес от сложившейся ситуации" вызванных действиями Тджокросапутра.
Адвокат директора застройщика, отказалась от комментариев, сославшись на необходимость более подробного изучения встречного иска.
Перевод специально для MMGP.ru