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Китайская компания Tsinghua Unigroup Ltd. инвестирует $30 млрд в строительство завода

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Китайская компания Tsinghua Unigroup Ltd. инвестирует $30 млрд в строительство завода

Китайская государственная компания Tsinghua Unigroup Ltd. инвестирует $30 млрд в строительство завода в Китае.

Китайская государственная компания по производству полупроводников и чипов объявила о готовности инвестировать 30.000.000.000 долларов на строительство нового завода по изготовлению модулей памяти. Цель инвестиций - уменьшить свою зависимость от иностранных технологий.

Государственная компания Tsinghua Unigroup Ltd. инвестирует в строительство завода в китайском городе Нанкин, который расположен в восточной провинции Цзянсу. Завод будет изготовлять микрочипы, используемые в области бытовой электроники, таких как мобильные гаджеты, видеокамеры и компьютеры, отмечено в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Данный проект "имеет огромную значимость для создания и внедрения собственных новшеств, отечественного крупномасштабного производства, а также маркетизации интегральной схемы полупроводниковой промышленности республики", говорится в заявлении компании.

Решение об инвестициях в строительство завода было принято после того, как попытки компании Tsinghua Unigroup Ltd. поглотить американскую компанию по производству чипов памяти Micron Technology Inc. за 23 млрд долларов закончилась неудачей.

Государственная организация Tsinghua Unigroup Ltd., за последнее время приобрела приобрела несколько компаний по производству микрочипов. На данный момент компания также принимает участие в строительстве завода в Ухане по изготовлению микрочипов. Стоимость проекта 24.000.000.000 долларов.

КНР не имеет другого выхода как создавать свою полупроводниковую промышленность с нуля, потому что западные страны, особенно Америка, с осторожностью относятся к попыткам государственных организаций Китая поглотить западные компании.


Перевод специально для форума MMGP.

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горячие новости, инвестирование, инвестиции, финансы
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