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Крупный украинский банк начал выпускать карты ПРОСТИР

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Крупный украинский банк начал выпускать карты ПРОСТИР

В декабре 2016 года Альфа-Банк Украина стал членом Национальной платежной системы ПРОСТИР. А с 23 января финучреждение уже начало выпускать платежные карты под этим брендом. Оформить такой «пластик» со вчерашнего дня можно в любом отделении Альфа-банка. Об этом сообщается на сайте финучреждения.


Помимо выпуска (эмиссии), финучреждение будет осуществлять обслуживание (эквайринг) карт этой ПС. Так, вкладчики других банков смогут использовать свои карты ПРОСТИР в терминалах и банкоматах, которые установил Альфа-Банк.

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банк, новости
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