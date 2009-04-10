Облачный терминал

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 12:35
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,764
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Записей в FX-блоге: 432
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