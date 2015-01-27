Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,743 Благодарностей: 1,057 Записей в блоге: 7 КП: 0.371

Как в мире увеличивается "пропасть" между бедными и богатыми - исследование Oxfam!





Делюсь с вами, очень интересным исследованием международной благотворительная организация Oxfam, что 16 января опубликовала доклад, который показывает колоссальную степень неравенства в современном мире.



Особую тревогу исследователей вызывает тот факт, что при росте экономики в глобальном масштабе степень расслоения общества со временем лишь растет. Более того, бедняки и представители среднего класса практически ничего не получают от процесса глобализации. Термин «золотой миллиард» скоро придется менять на «бриллиантовый миллион».



2378 лет – именно на такое количество времени, по подсчетам Oxfam, хватит 1 триллиона долларов, если тратить по 1 миллиону в день. Появление первого в мире триллионера ожидается в ближайшие 25 лет. А пока число миллиардеров растет как на дрожжах. Если в 2000 году их было всего 322 человека, то в 2016-м стало 1810. В основном прибавка идет за счет развивающихся стран — Китая, Индии, России, арабских государств.



1 процент человечества – такая доля мирового населения в 2015 году получила в распоряжение больше активов, чем все остальные люди. Ситуация вызвана, в первую очередь, низким уровнем налогов во всем мире, а также «кумовским капитализмом» в развивающихся странах. Но даже в развитых странах подобный уровень расслоения не наблюдался на протяжении как минимум 90 лет.



2,1 триллиона долларов – эту сумму в течение 20 лет передадут своим наследникам 500 богатейших людей — объем средств выше, чем ВВП Индии, где живет 1,3 миллиарда человек. Хотя значительная часть миллиардеров свои деньги заработали сами, зачастую с нуля, получение наследства остается одним из главных способов приобретения богатства. Треть списка миллиардеров Forbes именно унаследовали свои состояния. В дальнейшем их доля будет расти.



0,005 – такой налог заплатила компания Apple со своей прибыли в Европе. Транснациональные компании активно используют различные способы налоговой оптимизации. Глобализация благоприятствует уходу корпораций в льготные налоговые юрисдикции и офшоры. Благодаря этому повышение налогов в отдельных странах не является эффективной мерой по снижению неравенства.



13 000 процентов – такой разрыв между доходами топ-менеджеров и рядовых сотрудников зафиксирован в США. Со временем данное соотношение растет. Ситуация вызвана как объективными, так и субъективными причинами. В числе первых — снижение в США доли промышленного производства, где роль высокой квалификации рядового сотрудника часто важнее, чем в сфере услуг.



160 – такое число стран в сумме имеют меньший бюджет, чем прибыль 10 крупнейших корпораций планеты. При этом прибыль компаний все меньше реинвестируется обратно в производство. В Великобритании в 1970 году акционеры получали 30 процентов от прибыли, сейчас эта доля составляет 70 процентов.



10 000 – именно столько работников легкой промышленности в Бангладеш получают сумму, сопоставимую с доходом 1 гендиректора компании, чьи акции входят в британский индекс FTSE 100. Во многом расслоению способствует перенос производств из богатых стран в более бедные, где можно использовать многократно более дешевую рабочую силу. С одной стороны, это дает работу уроженцам развивающихся государств, с другой — усиливает мировое неравенство.



На 0 процентов выросли доходы бедной половины мирового населения за последние 30 лет. 1 процент богатейших людей нарастил доходы на 300 процентов. Даже в благополучных странах доходы основной части населения растут крайне медленно, а в отдельных случаях и падают. В США медианный показатель заработков до сих пор не восстановился до уровня 1999 года, тогда как богатые стабильно увеличивали объемы имущества и доходов.



1 день – такой срок нужен богатейшему вьетнамцу, чтобы заработать сумму, на которую беднейший житель страны будет копить 10 лет. Наиболее сильное имущественное расслоение отмечается в государствах Восточной Азии. Справедливости ради стоит сказать, что они являются локомотивами мирового экономического роста. Именно там в последние 30 лет сотни миллионов человек смогли выбраться из глубокой бедности.



3 доллара в год – такими темпами росли доходы 10 процентов беднейшего населения Земли с 1988 по 2011 год. Доходы 10 процентов богачей росли в 182 раза быстрее. Хотя самая бедная часть населения все же несколько улучшила свое благосостояние в последние десятилетия, общая картина по-прежнему остается мрачной. Во многом потому, что рушится основа стабильного общества — средний класс. В этой ситуации общества как в бедных, так и в богатых странах особенно подвержены влиянию популистов.



Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!Делюсь с вами, очень интересным исследованием международной благотворительная организация Oxfam, что 16 января опубликовала доклад, который показывает колоссальную степень неравенства в современном мире.Особую тревогу исследователей вызывает тот факт, что при росте экономики в глобальном масштабе степень расслоения общества со временем лишь растет. Более того, бедняки и представители среднего класса практически ничего не получают от процесса глобализации. Термин «золотой миллиард» скоро придется менять на «бриллиантовый миллион».2378 лет – именно на такое количество времени, по подсчетам Oxfam, хватит 1 триллиона долларов, если тратить по 1 миллиону в день. Появление первого в мире триллионера ожидается в ближайшие 25 лет. А пока число миллиардеров растет как на дрожжах. Если в 2000 году их было всего 322 человека, то в 2016-м стало 1810. В основном прибавка идет за счет развивающихся стран — Китая, Индии, России, арабских государств.1 процент человечества – такая доля мирового населения в 2015 году получила в распоряжение больше активов, чем все остальные люди. Ситуация вызвана, в первую очередь, низким уровнем налогов во всем мире, а также «кумовским капитализмом» в развивающихся странах. Но даже в развитых странах подобный уровень расслоения не наблюдался на протяжении как минимум 90 лет.2,1 триллиона долларов – эту сумму в течение 20 лет передадут своим наследникам 500 богатейших людей — объем средств выше, чем ВВП Индии, где живет 1,3 миллиарда человек. Хотя значительная часть миллиардеров свои деньги заработали сами, зачастую с нуля, получение наследства остается одним из главных способов приобретения богатства. Треть списка миллиардеров Forbes именно унаследовали свои состояния. В дальнейшем их доля будет расти.0,005 – такой налог заплатила компания Apple со своей прибыли в Европе. Транснациональные компании активно используют различные способы налоговой оптимизации. Глобализация благоприятствует уходу корпораций в льготные налоговые юрисдикции и офшоры. Благодаря этому повышение налогов в отдельных странах не является эффективной мерой по снижению неравенства.13 000 процентов – такой разрыв между доходами топ-менеджеров и рядовых сотрудников зафиксирован в США. Со временем данное соотношение растет. Ситуация вызвана как объективными, так и субъективными причинами. В числе первых — снижение в США доли промышленного производства, где роль высокой квалификации рядового сотрудника часто важнее, чем в сфере услуг.160 – такое число стран в сумме имеют меньший бюджет, чем прибыль 10 крупнейших корпораций планеты. При этом прибыль компаний все меньше реинвестируется обратно в производство. В Великобритании в 1970 году акционеры получали 30 процентов от прибыли, сейчас эта доля составляет 70 процентов.10 000 – именно столько работников легкой промышленности в Бангладеш получают сумму, сопоставимую с доходом 1 гендиректора компании, чьи акции входят в британский индекс FTSE 100. Во многом расслоению способствует перенос производств из богатых стран в более бедные, где можно использовать многократно более дешевую рабочую силу. С одной стороны, это дает работу уроженцам развивающихся государств, с другой — усиливает мировое неравенство.На 0 процентов выросли доходы бедной половины мирового населения за последние 30 лет. 1 процент богатейших людей нарастил доходы на 300 процентов. Даже в благополучных странах доходы основной части населения растут крайне медленно, а в отдельных случаях и падают. В США медианный показатель заработков до сих пор не восстановился до уровня 1999 года, тогда как богатые стабильно увеличивали объемы имущества и доходов.1 день – такой срок нужен богатейшему вьетнамцу, чтобы заработать сумму, на которую беднейший житель страны будет копить 10 лет. Наиболее сильное имущественное расслоение отмечается в государствах Восточной Азии. Справедливости ради стоит сказать, что они являются локомотивами мирового экономического роста. Именно там в последние 30 лет сотни миллионов человек смогли выбраться из глубокой бедности.3 доллара в год – такими темпами росли доходы 10 процентов беднейшего населения Земли с 1988 по 2011 год. Доходы 10 процентов богачей росли в 182 раза быстрее. Хотя самая бедная часть населения все же несколько улучшила свое благосостояние в последние десятилетия, общая картина по-прежнему остается мрачной. Во многом потому, что рушится основа стабильного общества — средний класс. В этой ситуации общества как в бедных, так и в богатых странах особенно подвержены влиянию популистов.

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