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Инвестирование в недвижимость Тайланда, без рисков до 20% годовых

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Старый Сегодня, 12:07
#1
 
Регистрация: 17.05.2014
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Инвестирование в недвижимость Тайланда, без рисков до 20% годовых
Всем доброго дня. Меня зовут Екатерина.

Я работаю в компании застройщика, в королевстве Тайланд, г.Паттайя. Я не уверена что могу публиковать здесь название компании, но если это можно делать, я с радостью опубликую явки и пароли (сайт, фейсбук, инстаграм, адрес, телефоны)

В данной теме я хотела бы раскрыть для вас интересное предложение по инвестированию в недвижимость Тайланда. Я так же хотела бы услышать ваше мнение и возможную критику, прошу всех заинтересованных уделить чуточку времени и задавать все интересующие вопросы в теме, ну а на ниже я просто приведу основные плюсы данного вложения и некоторую статистику наших наблюдений за 10 лет, за этот срок мы построили 14 жилых комплексов, среднее кол-во квартир более 600 в каждом проекте, наши клиенты это в 40% русские и граждане СНГ, так же граждане Европейских стран, преимущественно Франции, Англии, Бельгии, Швеции, так же Америки и Австралии, ну и конечно жителей Азиатских стран, Китай, Корея, Гонконг, Сингапур, ну и сами тайцы

Итак, начнем:

- Вложение в недвижимость - всегда беспроигрышный вариант, ваши деньги всегда останутся при вас, и при правильном управлении ими преумножатся во много раз.

- Вкладывая в недвижимость Тайланда, ваш доход будет в иностранной валюте, вам не обязательно ее менять, вы можете хранить накопления в банках данной страны, в ее же валюте либо в долларах, что не может не радовать, стабильность превыше всего

- Эти же накопления вы можете и далее вкладывать в недвижимость здесь, что как правило и делают все наши покупатели, я не имею ввиду только Россию, у нас более 6000 клиентов, около 70% из них инвестора различного масштаба из разных стран (некоторые начинают с одной-двух квартир, некоторые по 5-7, есть и такие кто берет по 20 квартир, с последующей сдачей в управление профессиональным компаниям)

- Конечно же основное из преимуществ, это то, что вы приобретаете жилье на побережье Сиамского Залива, в стране вечного лета и улыбок (это не миф, кто знает тот поймет), и разумеется перед вами открывается замечательная возможность в любое время года прилетать в отпуск в ваше собственное жилье (и бесспорно вас обрадует тот факт, что за время вашего отсутствия здесь, со сдачи в аренду на вашем счету накопилась кругленькая сумма, на которую вы и будете проводить ваш жаркий отпуск)

- Так же данный доход можно использовать для переезда либо проживания в любой другой стране, все мы прекрасно знаем обстановку, когда курс резко вырос, и все поездки заграницу стали зависеть от суммы рублей отложенной на путешествие. Теперь вам не придется об этом думать.

- Приобретая недвижимость здесь, вы берете квартиру "под ключ", с полной дизайнерской отделкой, меблировкой и техникой. Вам остается только докупить тарелки и постельное белье. Вопрос ремонта, поиска материалов, мебели, техники, доставки, установки этого всего никогда не встанет в вашей голове.

- Т.к это огромная курортная зона, куда ежедневно съезжается народ со всех стран мира, используя данный фактор при правильном подходе вы сможете легко получать максимально возможный доход с вашей недвижимости (я имею ввиду краткосрочную аренду через интернет сервисы Букинг, Агода, ЭйрБнб и прочие)

- Давайте немного о цифрах, цены на жилье начинаются от 1.600.000 бат (на сегодняшний день это около 2.700.000 рублей), за данную сумму денег вы вполне можете получить в собственность 2 комнатную квартиру, как я уже говорила с полным пакетом мебели, ремонтом и техникой. Сдавая такую квартиру на длительный срок, можно получать около 13-15.000 бат чистыми (до 25.000 руб) в месяц. Сдавая же ее через профессиональные компании, либо самостоятельно на короткие сроки, по описанной в прерыдущем пункте схеме, вы сможете иметь доход от 1000 бат (1700руб) в сутки! Теперь считаем, 1700*30 дней = 51.000 руб в месяц вы можете иметь при наилучшем раскладе. Это 22% годовых в сравнении с вкладами в банках, неплохой результат, правда? При этом: квартира всегда остается вашей собственностью, доход в стабильной валюте, доход на руки вы получаете ежемесячно, никаких рисков банкротства банка и многомесячных надежд на возврат средств.

- Еще один бесспорный плюс это беспроцентная рассрочка, которую мы предоставляем нашим клиентам.

- Каждый жилой комплекс имеет бесплатную для жильцов крытую парковку, круглосуточную охрану и камеры видеонаблюдения, современно оборудованный фитнес центр, огромный бассейн, в некоторых имеется сауна, детские водные горки в бассейне, спа центры.

- У нас прямые предложения, без посредников, агентств, переплат. Я официальный русскоязычный представитель компании (все документы имеются)

- В штате компании имеется собственный юридический отдел, наши юристы сопровождают каждую сделку от выбора и покупки, до получения свидетельства о праве собственности (с помощью русского переводчика, конечно, если это необходимо)

Ну вот вроде бы ничего не забыла, о прелестях Тайланда я рассказывать не буду, думаю большинство бывали здесь, а если нет, то как минимум наслышаны, поэтому я жду от вас вопросов и предложений касаемо нашей темы, с радостью отвечу всем
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