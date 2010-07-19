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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:48 Сегодня, 12:48 Сегодня, 12:00 #1 BigBoi Профессионал

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 966 Благодарностей: 297 КП: 0.322 Энергия — это новый интернет Энергия — это новый интернет



Сегодня инвесторы ищут для себя новые ниши, которые смогут дать огромную прибыль. Когда-то такими были соцсети, шеринговые компании и т.д. И как показывают отчеты о падении инвестиций, новых направлений никто пока не видит. Брайан Лакамп, сооснователь и CEO проекта Totem, уверяет: стоит обратить внимание на энергетику. Редакция AIN.UA приводит адаптированный перевод размышлений Лакампа о том, почему именно энергетика может стать новым интернетом.



Если вы не обращаете внимания на то, что происходит в энергетике, вам стоило бы начать это делать. Мы уже лицезрели нечто подобное. Спойлеры: впереди огромная экономическая возможность. Насколько огромная? Представьте, что вы очутились в 1992 году, зная, что впереди — Google, Akamai, Netflix, Facebook, Amazon, eBay, BuzzFeed и Uber.



В этот раз наши жизни перевернет «энергонет» (в оригинале — enernet = energy + network, ред.), а не интернет. История повторится, но с другими участниками.



Вот — первый мяч. По всей стране провайдеры обеспечивают централизованные сети, каждый в своем городе. А затем нищебродские местные изгои начинают подавать на рынок инновационные, распределенные технологии. Эти стартапы создают конкуренцию и новые сети формируются поверх традиционных.



Так случилось 30 лет назад, когда появилась маленькая штука под названием интернет. Стартапы вроде CompuServe, AOL, EarthLink, Netcom и другие локальные ISP запустили переход с аналоговых на цифровые сети, предлагая интернет-доступ по уже существующим кабелям и телеком-инфраструктуре.



Сегодня участники вроде SolarCity, Sunrun и целая связка других снимают нас с потребления ископаемого топлива и переводят на чистую энергию, с которой работают умные девайсы, сервисы и софт, все это предлагается поверх существующих энергосетей. В этот раз — это энергонет.



Энергонет. Существительное. Динамичная, распределенная, резервируемая, многопользовательская энергосеть, построенная для поколения «зеленой» энергии, ее хранения и доставки, служащая основанием «умным» городам.



Джигар Ша, основатель SunEdison, заложил основы для революции энергонета, более десятка лет тому. Он разработал революционную модель финансирования, которая сделала проекты с солнечной энергией доступными и масштабируемыми. Он — Марк Андриссен этой истории… умный стратег, закладывающий основы будущего (Марк Андриссен — американский инженер, один из создателей первого в мире интернет-браузера — ред.).



Посмотрите на Илона Маска. Он представил миру «солнечную крышу» несколько месяцев тому. Солнечные панели — доступные и всем нравятся. Он интегрирует их в прорывную энергосистему для дома, с возможность аккумулировать энергию, подзаряжать электокары.



Вспомните о первом в мире iPhone. Компания Маска по производству электрокаров, Tesla, в состоянии стать гигантом энергонета, аналогом Amazon — возможно, с финансовыми сложностями, но с перспективой роста.



Одной Tesla это все не ограничивается. Существует длинный список инноваторов в сфере энергонета, которые появляются только сейчас. Они создают нанорешетки, микросети, распределенные энергоресурсы, виртуальные электростанции. Они создают новые, умные строительные материалы, умные системы освещения. Они строят новые сети, воплощают новые умные технологии, что снижает стоимость и улучшает качество сервиса.



В корне энергонет — это основа для всех технологий умного города, включая интернет вещей, распределенные системы, соединенные магистральные сети связи, сетевые технологии, машины на автопилоте, зарядки для электрокаров и так далее. Эти технологии изменят мир, заставят нас пересмотреть суть города, муниципальных сервисов, транспортных систем, страховки, недвижимости, финансов.







Умные города, на порядок умнее, здоровее и безопаснее сегодняшних, появятся в результате революции, произведенной энергонетом. Новая сеть также приведет к качественным скачкам в безопасности энергетики, стрессоустойчивости сетей перед лицом суперштормов или кибератак.



Пристегнитесь, мы присутствуем при зарождении чего-то колоссального.



И все же, нам нужны семена опасения и сомнения. Часто цитируют мантра о том, что этот переход будет дорого стоить и займет много времени. Это полная чепуха. Мы же не оглядываемся на интернет-трансформацию, переход от аналога к цифре, и думаем: «Вау, как это было медленно, еще и дорого. Лучше использовать печатные машинки и проводные телефоны». Факт в том, что тот переход совершился молниеносно, а совершали его те, кто рассматривал затраты, как инвестиции.



Также и переход на чистую энергию покажется быстрым и бережливым, поскольку технологии хранения солнечной энергии и энергии в общем масштабируются, развиваются решения для умных городов, а цены на все это — падают.



Я также слышал о том, что, мол, текущая инфраструктура под большим вопросом. Давайте не будем упрощать. Google не убил Comcast. Comcast чувствует себя вполне неплохо. Компании, которым принадлежат текущие сети передачи и распределения энергии, имеют большой вес, перед ними лежат огромные возможности. Вряд ли переход возможен без их участия, он ставит перед ними возможность значительного экономического роста. Компании, думающие о будущем — Consolidated Edison, National Grid — видят, что происходит, и занимают такие позиции, чтобы процветать в мире энергонета.



Конечно, работающие на ископаемом топливе генераторы и поставщики энергии имеют перед собой те же задачи, что компании, которые предоставляют контент: поиск более гибких и экономически эффективных форм поставки. Это приведет к тому, что компании будут вынуждены проводить рисковые инвестиции и поглощения. Почему я не верю, что компании способны сами создавать такие инновации? Если ваш руководитель не Стив Джобс, крупная корпорация не сможет создать ничего кардинально нового: только через поглощения. Не верите? Тогда стоит обратиться к книге «Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают сильные компании» Клейтона М. Кристена, где это подробно описано.



На самом деле, это отличная возможность для стартапов и ранних инвесторов. И я очень рад, что являюсь частью этого. И очень надеюсь, что уже в ближайшее время предприниматели начнут смещать фокус своего внимания с экономики приложений в энергетику. И здесь нечего гадать: рано или поздно это произойдет в США, которые легко могут стать лидером отрасли. Если вы не обращаете внимания на то, что происходит в энергетике, вам стоило бы начать это делать. Мы уже лицезрели нечто подобное. Спойлеры: впереди огромная экономическая возможность. Насколько огромная? Представьте, что вы очутились в 1992 году, зная, что впереди — Google, Akamai, Netflix, Facebook, Amazon, eBay, BuzzFeed и Uber.В этот раз наши жизни перевернет «энергонет» (в оригинале — enernet = energy + network, ред.), а не интернет. История повторится, но с другими участниками.Вот — первый мяч. По всей стране провайдеры обеспечивают централизованные сети, каждый в своем городе. А затем нищебродские местные изгои начинают подавать на рынок инновационные, распределенные технологии. Эти стартапы создают конкуренцию и новые сети формируются поверх традиционных.Так случилось 30 лет назад, когда появилась маленькая штука под названием интернет. Стартапы вроде CompuServe, AOL, EarthLink, Netcom и другие локальные ISP запустили переход с аналоговых на цифровые сети, предлагая интернет-доступ по уже существующим кабелям и телеком-инфраструктуре.Сегодня участники вроде SolarCity, Sunrun и целая связка других снимают нас с потребления ископаемого топлива и переводят на чистую энергию, с которой работают умные девайсы, сервисы и софт, все это предлагается поверх существующих энергосетей. В этот раз — это энергонет.Энергонет. Существительное. Динамичная, распределенная, резервируемая, многопользовательская энергосеть, построенная для поколения «зеленой» энергии, ее хранения и доставки, служащая основанием «умным» городам.Джигар Ша, основатель SunEdison, заложил основы для революции энергонета, более десятка лет тому. Он разработал революционную модель финансирования, которая сделала проекты с солнечной энергией доступными и масштабируемыми. Он — Марк Андриссен этой истории… умный стратег, закладывающий основы будущего (Марк Андриссен — американский инженер, один из создателей первого в мире интернет-браузера — ред.).Посмотрите на Илона Маска. Он представил миру «солнечную крышу» несколько месяцев тому. Солнечные панели — доступные и всем нравятся. Он интегрирует их в прорывную энергосистему для дома, с возможность аккумулировать энергию, подзаряжать электокары.Вспомните о первом в мире iPhone. Компания Маска по производству электрокаров, Tesla, в состоянии стать гигантом энергонета, аналогом Amazon — возможно, с финансовыми сложностями, но с перспективой роста.Одной Tesla это все не ограничивается. Существует длинный список инноваторов в сфере энергонета, которые появляются только сейчас. Они создают нанорешетки, микросети, распределенные энергоресурсы, виртуальные электростанции. Они создают новые, умные строительные материалы, умные системы освещения. Они строят новые сети, воплощают новые умные технологии, что снижает стоимость и улучшает качество сервиса.В корне энергонет — это основа для всех технологий умного города, включая интернет вещей, распределенные системы, соединенные магистральные сети связи, сетевые технологии, машины на автопилоте, зарядки для электрокаров и так далее. Эти технологии изменят мир, заставят нас пересмотреть суть города, муниципальных сервисов, транспортных систем, страховки, недвижимости, финансов.Умные города, на порядок умнее, здоровее и безопаснее сегодняшних, появятся в результате революции, произведенной энергонетом. Новая сеть также приведет к качественным скачкам в безопасности энергетики, стрессоустойчивости сетей перед лицом суперштормов или кибератак.Пристегнитесь, мы присутствуем при зарождении чего-то колоссального.И все же, нам нужны семена опасения и сомнения. Часто цитируют мантра о том, что этот переход будет дорого стоить и займет много времени. Это полная чепуха. Мы же не оглядываемся на интернет-трансформацию, переход от аналога к цифре, и думаем: «Вау, как это было медленно, еще и дорого. Лучше использовать печатные машинки и проводные телефоны». Факт в том, что тот переход совершился молниеносно, а совершали его те, кто рассматривал затраты, как инвестиции.Также и переход на чистую энергию покажется быстрым и бережливым, поскольку технологии хранения солнечной энергии и энергии в общем масштабируются, развиваются решения для умных городов, а цены на все это — падают.Я также слышал о том, что, мол, текущая инфраструктура под большим вопросом. Давайте не будем упрощать. Google не убил Comcast. Comcast чувствует себя вполне неплохо. Компании, которым принадлежат текущие сети передачи и распределения энергии, имеют большой вес, перед ними лежат огромные возможности. Вряд ли переход возможен без их участия, он ставит перед ними возможность значительного экономического роста. Компании, думающие о будущем — Consolidated Edison, National Grid — видят, что происходит, и занимают такие позиции, чтобы процветать в мире энергонета.Конечно, работающие на ископаемом топливе генераторы и поставщики энергии имеют перед собой те же задачи, что компании, которые предоставляют контент: поиск более гибких и экономически эффективных форм поставки. Это приведет к тому, что компании будут вынуждены проводить рисковые инвестиции и поглощения. Почему я не верю, что компании способны сами создавать такие инновации? Если ваш руководитель не Стив Джобс, крупная корпорация не сможет создать ничего кардинально нового: только через поглощения. Не верите? Тогда стоит обратиться к книге «Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают сильные компании» Клейтона М. Кристена, где это подробно описано.На самом деле, это отличная возможность для стартапов и ранних инвесторов. И я очень рад, что являюсь частью этого. И очень надеюсь, что уже в ближайшее время предприниматели начнут смещать фокус своего внимания с экономики приложений в энергетику. И здесь нечего гадать: рано или поздно это произойдет в США, которые легко могут стать лидером отрасли.

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Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.11.2016 Сообщений: 389 Благодарностей: 50 КП: 0.058 Re: Энергия — это новый интернет Цитата: BigBoi Сообщение от Пристегнитесь, мы присутствуем при зарождении чего-то колоссального. Вообще аж дух захватывает. Но если поразмыслить, давно ли мы крутили фильмы на кассетных видеомагнитофонах, а теперь это вчерашний день. Тоже самое скорее всего произойдет и в сфере энергетики. Причем произойдет молниеносно, что мы даже не успеем понять, как все это внедрилось в нашу жизнь.

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