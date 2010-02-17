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Свершилось! Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства!

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Старый Сегодня, 12:00
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Свершилось! Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства!

Доброго времени, друзья!

Еще одна глобальная, интересная новость о деятельности нового резидента США - Дональда Трампа.

А дело все в том, что Трамп подписал указ о формальном выходе страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, предполагающего полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги. Об этом сообщает Reuters. «Великое событие для американского рабочего», — заявил Трамп.

Таким образом, США не будут ратифицировать соглашение. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году, а соглашение о его создании было подписано 4 февраля 2016 года. Подписи под ним поставили 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу.

Соглашение должно было вступить в силу после ратификации всеми перечисленными государствами. Создаваемая ТТП зона свободной торговли, по замыслу создателей соглашения, должна охватить до 40% мирового ВВП. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался о намерении выйти из ТТП в случае победы на президентских выборах в США. Он называл создание блока «потенциальной катастрофой» для американской экономики. Ранее Reuters отмечало, что, учитывая размер экономики США, создать ТТП без участия этой страны не получится.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 12:13.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 12:03
#2
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 966
Благодарностей: 297
КП: 0.322
Re: Свершилось! Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства!
а вот это очень интересно. в ближайшие недели нужно будет следить в какие стороны пойдут сдвиги
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BigBoi вне форума  
Старый Сегодня, 12:06
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 640
Благодарностей: 64
КП: 0.077
Re: Свершилось! Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался о намерении выйти из ТТП в случае победы на президентских выборах в США
Ну все правильно. Сказал - сделал. Вот бы наши политики выполняли все свои предвыборные обещания.

Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
создать ТТП без участия этой страны не получится
Я так понимаю что если штаты все таки выйдут то создание ТТП не будет иметь смысла?
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eryoma на форуме  
Старый Сегодня, 12:08
#4
Мастер
 
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Адрес: Европа
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 2,516
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Записей в блоге: 5
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Предприниматель у руля страны. Он видел бизнес изнутри, наверняка куча идей накопилось. Следим.
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