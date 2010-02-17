Свершилось! Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства!

Доброго времени, друзья!
Еще одна глобальная, интересная новость о деятельности нового резидента США - Дональда Трампа.
А дело все в том, что Трамп подписал указ о формальном выходе страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, предполагающего полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги. Об этом сообщает Reuters. «Великое событие для американского рабочего», — заявил Трамп.
Таким образом, США не будут ратифицировать соглашение. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году, а соглашение о его создании было подписано 4 февраля 2016 года. Подписи под ним поставили 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу.
Соглашение должно было вступить в силу после ратификации всеми перечисленными государствами. Создаваемая ТТП зона свободной торговли, по замыслу создателей соглашения, должна охватить до 40% мирового ВВП. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался о намерении выйти из ТТП в случае победы на президентских выборах в США. Он называл создание блока «потенциальной катастрофой» для американской экономики. Ранее Reuters отмечало, что, учитывая размер экономики США, создать ТТП без участия этой страны не получится.
Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим