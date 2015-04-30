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Apple и Foxconn намерены строить в США новый завод за $7 млрд!

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Имя: Максим
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Apple и Foxconn намерены строить в США новый завод за $7 млрд!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что тайваньская компания Foxconn - крупнейший в мире исполнитель заказов на производство электроники и сборщик iPhone, планирует совместно с Apple построить в США завод по выпуску плоских экранов для смартфонов и телевизоров.

По словам главы компании Терри Гоу, инвестиции могут составить более 7 млрд долларов. Новый завод позволит создать 20−50 тыс. рабочих мест в США, сообщает издание The Verge. Foxconn намерена осуществить проект вместе с принадлежащей ей японской корпорацией Sharp, которая была выкуплена в прошлом году.

В строительство также планирует вложиться и Apple. «Apple готова инвестировать в это предприятие, поскольку она также нуждается в экранах», — заявил Гоу. Однако при этом он усомнился, что американцам понравится платить больше за дисплеи, собранные в родной стране. «В будущем, возможно, продукт, сделанный в США, будет продаваться по $500, но он вряд ли будет работать лучше, чем смартфон за $300», — отметил он. По словам Гоу, размещение завода в США позволит снизить логистические расходы, но этой экономии недостаточно без дополнительных льгот.

Он также сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры о строительстве в Пенсильвании. На последних президентских выборах этот штат впервые с 1988 года проголосовал за кандидата от республиканцев — Трампа. «Я бы посоветовал другим штатам торопиться [с предложениями] или мы подпишем соглашение с Пенсильванией», — отметил руководитель Foxconn.

Заявление о намерении построить завод прозвучало на фоне новой политики, заявленной президентом США Дональдом Трампом. Он активно выступает за возвращение различных производств — от смартфонов до автомобилей — в США.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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