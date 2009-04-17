MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 358 Благодарностей: 37 КП: 0.019

Форекс и девочки



Автор: Евгений Янушкевич.



«Интуиция у женщин всегда находится на первом месте и к тому же развита чрезвычайно высоко. Мужчине нужно делать анализ рынка, в то время как женщине – его почувствовать, и если она уверена в себе, практически всегда добивается успеха»



Цитаты великих трейдерш







На самом же деле, хваленая женская интуиция может послужить разве что растрате средств, этим самым рыночным анализом наторгованных. Кроме шуток: с тех пор как торговать на финансовых рынках стало возможно не отходя от кухни, на драгоценных металлах образовалась аномальная ценовая волатильность, и если бы не широчайшие объемы предложений от итальянских модельеров на электронном рынке акций, то кто знает, что было бы сегодня со всеми этими прикольными британскими фунтиками и китайскими юаньками.



Так кто же все эти железные леди, разоряющие конкурентов на форекс одними только повелениями властных чувств, уверенно направляющие руку рынка бабкиными заговорами и торгующими скорее по астрологическому, чем экономическому календарю?



Если кратко: сексуальные, с явными признаками меркантильности в глазах, а также реакцией и стратегическим мышлением в качестве вторичных признаков.







Но реальный успех при торговле на финансовых рынках Forex потребует сверхчеловеческий усилий, если барышня вдруг только не жена любимого миллионера, а в противном случае — гарантированно наловит лосей:







Впрочем, для бизнес-целей представители прекрасной половины готовы не только интуитивно торговать, но и участвовать в безумнейших партнерских программах от таких же безумных добровольцев с резиновыми депозитами:







Есть среди трейдерш и такие, торговая история которых привела к определенным успехам в карьере.



Клара Ферз



Так г-жа Клара Ферз — первая женщина-CEO на бирже лондонского Сити, представляет из себя пример типичной бизнес-вумен, которая сделала карьеру на трейдинге, возглавив затем управление этой же самой биржей за счет весьма впечатляющей торговой статистике, а также выдающихся личных качеств.







Опыт Клары учит нас:

жесткое рабочее расписание — мастхэв

грамотный риск- и тайм-менеджмент — первоочередные инвестиции в успех

торговля — это просто работа, часть карьеры, поэтому здесь уместно устанавливать свои ограничения

анализировать ценовые графики и историю котировок во внерабочее время

Конечно же, в коммьюнити форекс-трейдерш нередко можно встретить привычные обличительные истории от тех, кто не прошел естественный отбор — борьба с ветряными пирамидами, сливами и скамами — куда же без этого — капитализм и шизофрения!







Да и вообще, как известно, девушки на форексе — настолько редкое явление, что при появлении в сообществе трейдеров автоматически приобретают статус драгоценнейшей собеседницы, а также тонны любви и обожания в сопровождение ко всему прочему:







Линда *****



Особо любят трейдеры вспоминать известную Линду *****, которая анализировала графики со школьных лет, и даже торговала на протяжение всего срока беременности. Эта действительно одержимая трейдингом фанатичка может научить нас:

торговать голубыми фишками S&P 500 и NASDAQ, открывая от 3 до 7 позиций в неделю — среднесрочной торговле

уделять много времени исследованиям, тестированию и получению нового торгового и аналитического опыта

торговать фьючерсами на нефть, мясо, а также еврооблигациями

анализировать ценовые графики и историю котировок во внерабочее время



Отвернуться от торгового терминала, чтобы лучше чувствовать рынок. Линда знает толк в интуиции



Многие женщины на форекс — действительно отчаянные домохозяйки, которым не слабо то и дело сливать депозиты, но будьте бдительны, и готовы к тому, что при попытке очередного невинного троллинга, какая-нибудь тех-практикантка все же загрузит вас матанализом и всевозможными высокоэффективными алгоритмами торговой оптимизации. Но если отвлечься от гендерных особенностей и задуматься о том, что может быть важно для каждого трейдера: только торговая стратегия.



Надо определиться, кто вы есть в мире трейдинга: непосредственно трейдер — сторонник спекулятивной краткосрочной или внутридневной торговли, или же вам ближе сама культура и среда, техническая сторона, разработка и бизнес, долгосрочные инвестиции, а торговые спекулятивные навыки форекса необходимы как бэкграунд и опыт. Это первый шаг к созданию эффективной торговой стратегии. Также весьма важно подбирать соответствующее вашим целям рабочее окружение, подходы к рискам и к тайм-менеджменту.



А тем, чья интуиция — основной советчик и ключевое преимущество при торговле на финансовых рынках Forex советуем быстрее погадать о том, как скоро они сольют свои депозиты с таким подходом, и бегом учить матчасть!



Цитата: Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC. Форекс и девочкиАвтор: Евгений Янушкевич.Цитаты великих трейдершНа самом же деле, хваленая женская интуиция может послужить разве что растрате средств, этим самым рыночным анализом наторгованных. Кроме шуток: с тех пор как торговать на финансовых рынках стало возможно не отходя от кухни, на драгоценных металлах образовалась аномальная ценовая волатильность, и если бы не широчайшие объемы предложений от итальянских модельеров на электронном рынке акций, то кто знает, что было бы сегодня со всеми этими прикольными британскими фунтиками и китайскими юаньками.Так кто же все эти железные леди, разоряющие конкурентов на форекс одними только повелениями властных чувств, уверенно направляющие руку рынка бабкиными заговорами и торгующими скорее по астрологическому, чем экономическому календарю?Если кратко: сексуальные, с явными признаками меркантильности в глазах, а также реакцией и стратегическим мышлением в качестве вторичных признаков.Но реальный успех при торговле на финансовых рынках Forex потребует сверхчеловеческий усилий, если барышня вдруг только не жена любимого миллионера, а в противном случае — гарантированно наловит лосей:Впрочем, для бизнес-целей представители прекрасной половины готовы не только интуитивно торговать, но и участвовать в безумнейших партнерских программах от таких же безумных добровольцев с резиновыми депозитами:Есть среди трейдерш и такие, торговая история которых привела к определенным успехам в карьере.Так г-жа Клара Ферз — первая женщина-CEO на бирже лондонского Сити, представляет из себя пример типичной бизнес-вумен, которая сделала карьеру на трейдинге, возглавив затем управление этой же самой биржей за счет весьма впечатляющей торговой статистике, а также выдающихся личных качеств.Опыт Клары учит нас:Конечно же, в коммьюнити форекс-трейдерш нередко можно встретить привычные обличительные истории от тех, кто не прошел естественный отбор — борьба с ветряными пирамидами, сливами и скамами — куда же без этого — капитализм и шизофрения!Да и вообще, как известно, девушки на форексе — настолько редкое явление, что при появлении в сообществе трейдеров автоматически приобретают статус драгоценнейшей собеседницы, а также тонны любви и обожания в сопровождение ко всему прочему:Особо любят трейдеры вспоминать известную Линду *****, которая анализировала графики со школьных лет, и даже торговала на протяжение всего срока беременности. Эта действительно одержимая трейдингом фанатичка может научить нас:Отвернуться от торгового терминала, чтобы лучше чувствовать рынок. Линда знает толк в интуицииМногие женщины на форекс — действительно отчаянные домохозяйки, которым не слабо то и дело сливать депозиты, но будьте бдительны, и готовы к тому, что при попытке очередного невинного троллинга, какая-нибудь тех-практикантка все же загрузит вас матанализом и всевозможными высокоэффективными алгоритмами торговой оптимизации. Но если отвлечься от гендерных особенностей и задуматься о том, что может быть важно для каждого трейдера: только торговая стратегия.Надо определиться, кто вы есть в мире трейдинга: непосредственно трейдер — сторонник спекулятивной краткосрочной или внутридневной торговли, или же вам ближе сама культура и среда, техническая сторона, разработка и бизнес, долгосрочные инвестиции, а торговые спекулятивные навыки форекса необходимы как бэкграунд и опыт. Это первый шаг к созданию эффективной торговой стратегии. Также весьма важно подбирать соответствующее вашим целям рабочее окружение, подходы к рискам и к тайм-менеджменту.А тем, чья интуиция — основной советчик и ключевое преимущество при торговле на финансовых рынках Forex советуем быстрее погадать о том, как скоро они сольют свои депозиты с таким подходом, и бегом учить матчасть!Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-be...ex-i-devochki/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.