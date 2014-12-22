|
Минфин призвал помогать только валютным ипотечникам с единственным жильем
Минфин призвал помогать только валютным ипотечникам с единственным жильем
24.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Государство должно оказывать поддержку только тем валютным ипотечникам, у которых под риском находится единственное жилье. Об этом в программе «Дом.РФ» на телеканале «Россия 24» заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
«Государство, конечно, помогает и должно помогать только людям, у которых под риском находится единственное жилье», — сказал Моисеев.
«Я, конечно, прекрасно понимаю людей, у которых есть, допустим, квартира, квартира у родителей и какая-то машина или дача. Конечно, люди не хотят отдавать то, что они строили, вкладывали душу, и, конечно, здесь государство помочь не может. Понятно, что, если гражданин имеет другие активы, которые он мог бы реализовать для того, чтобы погасить свой кредит, он сначала должен это сделать, а потом уже обращаться за помощью к государству», — добавил он.
Источник - RNS