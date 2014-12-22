Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,098 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Минфин призвал помогать только валютным ипотечникам с единственным жильем

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:38
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,586
Благодарностей: 369
КП: 0.048
Минфин призвал помогать только валютным ипотечникам с единственным жильем
Минфин призвал помогать только валютным ипотечникам с единственным жильем
24.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Государство должно оказывать поддержку только тем валютным ипотечникам, у которых под риском находится единственное жилье. Об этом в программе «Дом.РФ» на телеканале «Россия 24» заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Государство, конечно, помогает и должно помогать только людям, у которых под риском находится единственное жилье», — сказал Моисеев.

«Я, конечно, прекрасно понимаю людей, у которых есть, допустим, квартира, квартира у родителей и какая-то машина или дача. Конечно, люди не хотят отдавать то, что они строили, вкладывали душу, и, конечно, здесь государство помочь не может. Понятно, что, если гражданин имеет другие активы, которые он мог бы реализовать для того, чтобы погасить свой кредит, он сначала должен это сделать, а потом уже обращаться за помощью к государству», — добавил он.



Источник - RNS
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин призвал не радоваться нынешней цене на нефть moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.09.2016 13:49
Сбербанк пересчитал кредиты валютным ипотечникам по спецкурсу SlonoKot Новости в банковской сфере и страховании 0 07.10.2015 12:56
Правительство простит валютным ипотечникам по 200 тысяч рублей долга Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 4 21.04.2015 23:38
Минфин: Россия не намерена помогать Греции деньгами zhuann Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.02.2015 21:36
ЦБ РФ попытается помочь валютным ипотечникам Джонни Диллинджер Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.01.2015 17:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар руслан777
Willacyprus.ru - Willacyprus
От руслан777 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Учредителями национального рейтингового агентства станут 26 инвесторов
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mokin35
Бутылка французского вина за 20 тысяч долларов…
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
HakunaMatata - hakunamatatainv.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар duckwithtruck
5 несложных способов заработать в Instagram
От duckwithtruck в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватара нет
ElCoin - криптовалюта Elephant
От zorg888 в разделе «Другие криптовалюты»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube