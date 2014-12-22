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Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными
Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными
24.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными деньгами и не будет вводить никаких административных ограничений, заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.
"В правительстве этот вопрос не обсуждается. Банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства. Мы считаем, что административно ограничивать платежи бессмысленно", - сказал Шувалов.
Источник RNS.