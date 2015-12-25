Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Действующий обменник электронных валют exchangebest.ru

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Старый Сегодня, 11:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Действующий обменник электронных валют exchangebest.ru
С каждого перевода прибыль владельцу обменника составляет примерно 5%. Например, при обмене 10 000 руб. с Qiwi на Сбербанк комиссия (прибыль) владельцу составит примерно 500 руб.

Приму инвестиций для оборотных средств. Даю гарантии сохранности инвестиций.
Минимальная сумма для инвестирования - 500 USD.

Доход инвестору от вложения денег следующий:
При сроке инвестирования 1 мес. - доход 7% от суммы инвестирования.
При сроке 2 мес. - доход 16%.
При сроке 3 мес. - доход 27%.

Если нужна подробная информация или Вы хотите задать любые вопросы - пишите, обсудим
info@exchangebest.ru или на форуме.
__________________
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https://exchangebest.ru Обмен ЭПС
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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