Действующий обменник электронных валют exchangebest.ru

С каждого перевода прибыль владельцу обменника составляет примерно 5%. Например, при обмене 10 000 руб. с Qiwi на Сбербанк комиссия (прибыль) владельцу составит примерно 500 руб.
Приму инвестиций для оборотных средств. Даю гарантии сохранности инвестиций.
Минимальная сумма для инвестирования - 500 USD.
Доход инвестору от вложения денег следующий:
При сроке инвестирования 1 мес. - доход 7% от суммы инвестирования.
При сроке 2 мес. - доход 16%.
При сроке 3 мес. - доход 27%.
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