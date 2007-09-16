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РЖД планируют в феврале привлечь кредит в размере $450 млн на 5 лет

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РЖД планируют в феврале привлечь кредит в размере $450 млн на 5 лет

Российское открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») планирует в следующем месяце закрыть сделку по привлечению кредита в сумме 450.000.000 долларов на 5 лет. По информации источника, в компании не исключают дальнейшее увеличение кредита до 1.000.000.000 долларов.

Руководством ОАО «РЖД» было выбрано 3 банковских организации, которые выдадут кредит в размере 450.000.000 долларов сроком на 5 лет. Закрыть эту сделку планируется в феврале текущего года.

Источник сообщает, что в течении года не исключается увеличение размера кредита до $1.000.000.000 с привлечением новых финансовых организаций.

В сентябре минувшего года ОАО «РЖД» рассматривало возможность привлечения средств от международных инвестиционных фондов синдицированного кредита на сумму $1.000.000.000. В ноябре оговаривалось снижение размера суммы кредитных средств до $800.000.000.

По материалам: http://www.1prime.ru/industry_and_en...827074981.html

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Метки
горячие новости, кредит, финансы
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