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Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
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Топ Мастер
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,447
Благодарностей: 8,552
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Дайджест blockchain-новостей (2017, январь, №4)
На этот раз в блокчейн-мире отметились Япония, Россия, Европейский союз.
В России, правда, тендецнии спорные: блокчейн пробуют развивать, а крипто-ресурсы (на сей раз - Exmo) подвергают блокировке.
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