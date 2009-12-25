Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,090 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дайджест blockchain-новостей (2017, январь, №4)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,447
Благодарностей: 8,552
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Дайджест blockchain-новостей (2017, январь, №4)
На этот раз в блокчейн-мире отметились Япония, Россия, Европейский союз.

В России, правда, тендецнии спорные: блокчейн пробуют развивать, а крипто-ресурсы (на сей раз - Exmo) подвергают блокировке.

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта, новости, россия, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка новостей за январь tanrad Политика и экономика 8 11.01.2017 12:12
Блокчейн-дайджест (2017, январь. №2) pilot10 Новости криптовалют 0 10.01.2017 10:40
Дайджест блокчейн-новостей (2016. ноябрь. №4) pilot10 Новости криптовалют 1 29.11.2016 18:38
Дайджест blockchain-новостей №1 pilot10 Новости криптовалют 1 03.10.2016 23:01
Дайджест новостей аватар-технологий Марсель Шарафиев Непознанное 1 01.08.2015 03:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Бинарные опционы BTC
От krym в разделе «Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.)»
Аватар 30king
Avtokopilochka/автокопилочка - возврат реферального вознаграждения!
От 30king в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Количество проектов, успешно собравших деньги на Kickstarter, достигло 100 000
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moped
top8hyip - www.top8hyip.com
От moped в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Sweet-profit.com - Sweet-profit
От onenice в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар /Mik/
Fast Dividends - fastdividends.com
От /Mik/ в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube